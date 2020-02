Detingut el conductor d'un cotxe per causar la mort d'un motorista a Massanes

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el conductor d'un cotxe com a presumpte responsable de la mort d'un motorista en un accident a Massanes. L'acusat hauria realitzat un avançament antireglamentari que va provocar la sortida de la via i posterior caiguda de la víctima mortal del sinistre.

L'accident es va produir ahir cap a un quart d'onze del matí a la carreteras GI-555, al punt quilomètric 12,5, a la zona de l'Hostal del Roure de Massanes. El detingut circulava amb el seu vehicle en sentit Hostalric per la GI-555, una via amb dos sentits de la circulació, quan presumptament va realitzar un avançament antireglamentari traspassant la línia continua. En sentit contrari circulava una motocicleta que es va veure obligada a realitzar una maniobra evasiva per evitar la col·lisió frontal amb el cotxe i que va sortir de la via. La víctima va caure de la motocicleta i va morir a causa de l'accident. Es tracta de J.V.S., un home de 43 anys i veí de Mollet del Vallès.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i un helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM, que no va poder fer res per salvar-li la vida. Els agents de trànsit van detenir el conductor del vehicle que hauria provocat el fatal accident. Es tracta d'un home de 35 anys, veí de Girona i de nacionalitat espanyola. Arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per imprudència greu i per homicidi imprudent, va ser traslladat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. Va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues i no té antecedents.

L'accident va obligar a tallar un dels dos sentits de la carretera, per la qual cosa es va donar pas alternatiu, i s'hi van generar algunes retencions de trànsit. Els Mossos van donar per normalitzada la situació cap a la una.