Detenen vuit persones per robatoris amb violència a Girona i Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat dos grups criminals independents especialitzats a cometre robatoris violents en botigues de telefonia mòbil de Girona, Barcelona, i municipis de l'àrea metropolitana. Segons la policia, els detinguts utilitzaven violència per intimidar les víctimes, accedien a l'establiment amb casc per evitar ser identificats i utilitzaven motos robades per fugir del lloc amb rapidesa. En total, s'han detingut vuit persones, de les quals dues ja són a presó. En conjunt, el material sostret tindria un valor d'uns 250.000 euros. Els Mossos relacionen els detinguts amb almenys una vintena d'atracaments, encara que no es descarta la implicació en altres robatoris.

El primer grup criminal desarticulat estava format per cinc persones, entre les quals hi havia un menor d'edat, que els seus pares utilitzaven per cometre els assalts. La parella detinguda accedia a l'establiment amb el seu fill per no aixecar cap sospita entre els treballadors. Un cop a l'interior mostraven la intenció de comprar algun aparell i marxaven, moment en què entraven els altres membres del grup. Segons explica la policia, intimidaven els treballadors amb una arma blanca i en alguna ocasió havien exhibit una arma de foc.

La investigació es va iniciar el mes de setembre passat, quan els mossos de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona van tenir coneixement que s'estaven produint robatoris en botigues de telefonia mòbil que responien a un mateix patró delictiu. Les detencions es van produir el dilluns 3 de febrer a Quart. Els agents van arrestar dos homes, una dona i un menor d'edat. El cinquè membre del grup ja era a la presó per la seva presumpta implicació amb altres fets delictius.

Pel que fa al material sostret, fins ara ascendeix a més de 140.000 euros, i 1.500 euros de diners en efectiu de les caixes registradores. La investigació continua oberta i la xifra podria augmentar.