Enginyers industrials alerten de la "situació precària de subministrament elèctric" a les comarques de Girona

L'Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya han assegurat que el temporal Gloria ha evidenciat que "no s'han complert les mesures de millora de la xarxa elèctrica acordades després de la nevada de l'any 2010". Davant aquesta situació, les institucions han proposat "confeccionar un mapa de risc real i dels punts crítics" per a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica en el quadrant nord-oriental del Principat. Així mateix, Enginyers Industrials de Catalunya ha alertat que, durant els pròxims mesos, les comarques gironines es trobaran en una "situació precària de subministrament" i han reclamat que les mesures d'interconnexió de la xarxa pendents a les comarques de Girona "no es retardin més".

En paral·lel, han recordat que la "insuficient electrificació de la xarxa" és una de les causes per les quals el tren d'Alta Velocitat entre Barcelona i Girona continua prestant el servei a una velocitat comercial inferior als 200 km/h. Per a l'Associació i el Col·legi, "les xarxes de transport i distribució són essencials per a la descarbonització i la transició energètica i cal garantir la seva resiliència".

Segons les associacions, la intensificació dels fenòmens climàtics més agressius ha provocat un risc més elevat de vulnerabilitat. A més, la transició cap a un sistema energètic més descarbonitzat que acosti la generació al consum, obliga "a urgents replantejaments d'adaptació de la funcionalitat de les infraestructures existents".

Per aquest motiu, "caldrà repotenciar xarxes, reconvertir xarxes d'evacuació d'energia a la funcionalitat per crear futurs punts d'emmagatzematge i diversificar i ampliar les funcionalitats dels operadors". Per a Enginyers Industrials, "és urgent definir i implementar mesures tècniques, reglamentàries, de planificació en el doble objectiu de resiliència del sistema actual i de planificació de la futura operativa".

Tres mesos per reparar les torres de la MAT



La companyia Red Eléctrica calcula que caldran uns tres mesos per reparar les torres de la MAT que el temporal va fer caure a la zona de Sant Hilari Sacalm (Selva). En concret, la borrasca –aquí, en forma de neu- va vinclar quatre de les estructures de la línia de 400 kV i en va afectar parcialment una cinquena. Arran d'això, desenes de milers d'abonats gironins es van quedar sense llum.

Torre de la MAT a Sant Hilari pendent de reparar | No a la MAT

Expedients a REE i Endesa



A principis de febrer, el departament d'Empresa i Coneixement va obrir un expedient informatiu a Endesa i Red Eléctrica de España (REE) per les incidències que hi va haver en el subministrament elèctric a Catalunya durant el temporal Gloria. L'objectiu és quantificar l'afectació de les interrupcions del servei a usuaris, determinar-ne les causes i analitzar el procés de reposició. Des del Govern, es vol comprovar que les actuacions de les dues companyies s'ha ajustat a allò que estableix la Llei de Garantia i Qualitat de Subministrament Elèctric de Catalunya.

Des de la plataforma No a la MAT critiquen que l'avaria ha evidenciat "la dependència energètica total" i la "fragilitat" del model "centralitzat, obsolet i decadent on la incidència en un sol punt afecta tot el sistema".