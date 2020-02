La Generalitat desencalla la millora de la carretera de Medinyà a Sant Jordi Desvalls

Fa temps que els veïns ho reclamen, i sembla que finalment aquest 2020 serà una realitat. Tot està ja a punt per començar les obres de millora de la carretera Gi-633 entre Medinyà i Sant Jordi Desvalls, que depèn de la Generalitat: l'empresa adjudicatària ja ha començat a clavar les piquetes per fer el replanteig del terreny i els pressupostos del govern català per aquest 2020 preveuen destinar 3,97 milions d'euros a tot el tram de carretera fins que arriba a Verges. El recorregut entre Medinyà i Sant Julià, tanmateix, està pendent des de l'any 2018, que és quan es van adjudicar els treballs per 4,5 milions d'euros. Finalment, aquests treballs, que han de durar uns divuit mesos, arriben amb un any i mig de retard.

El departament de Territori i Sostenibilitat va anunciar l'agost de l'any 2018 que havia adjudicat les obres de millora de la Gi-633 entre Medinyà i Sant Jordi, i preveia que les obres comencessin aquella mateixa tardor. Tanmateix, no ha estat fins els darrers dies que s'han començat a instal·lar les piquetes, de color blau, per fer el replanteig del terreny. Els treballs, en aquesta primera fase, consistiran en l'eixamplament i millora d'aquests sis quilòmetres, ja que es tracta d'una carretera molt estreta i on els veïns porten temps reclamant que s'hi facin millores perquè hi ha punts sense voral o amb falta de visibilitat a causa dels diversos canvis de rasant.

Segons va informar Territori quan va anunciar l'adjudicació de les obres, els treballs consistiran en l'eixamplament i millora de la via per tal d'afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Els treballs s'emmarquen en el Pla de Millora de la seguretat de les carreteres del Baix Ter, impulsat pel departament de Territori i Sostenibilitat. Entre Medinyà -just en el punt on hi ha la cruïlla amb la N-II- i l'inici de la variant de Sant Jordi Desvalls hi ha un tram de sis quilòmetres que registra un trànsit de 5.200 vehicles diaris de mitjana, segons dades de 2018.

Segons va indicar el govern català, l'obra comportarà l'eixamplament de la calçada fins arribar a una amplada de nou metres, amb dos carrils de circulació -un per sentit- de 3,5 metres i dos vorals d'un metre d'amplada. En aquests moments, alguns trams de la carretera tenen una amplada de sis metres i no disposen de vorals.

D'altra banda, també es preveu la millora del traçat i diverses actuacions relacionades amb la seguertat viària, com l'existència d'un revolt que hi ha a l'inici del tram, l'augment del gàlib vertical al creuament sota l'autopista AP-7; la construcció d'una rotonda a l'entrada de Cervià de Ter per la banda de Medinyà, l'eixamplament del pont sobre la riera de l'Arner a Cervià i la millora de la travessera.



Millora de la visibilitat

D'altra banda, també està previst que a la sortida de Cervià de Ter en direcció Sant Jordi Desvalls es perllonguin les voreres existents a banda i banda de la carretera fins a la cruïlla de la carretera amb el camí de les Escoles. A més, també està previst millorar la rasant d'un punt entre Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls per afavorir la visibilitat; així com formar carrils d'acceleració i desacceleració a la intersecció d'accés a Viladasens. Finalment, es crearan carrils d'entrada i sortida a la intersecció de Raset. En aquesta zona, a més, es preveuen apartadors per a autobusos. En total, la Generalitat calcula que els treballs tinguin una durada aproximada de divuit mesos.

La Generalitat destinarà durant aquest 2020 un total de 3,97 milions d'euros a la millora de la Gi-633, no només des de Medinyà fins a Sant Jordi sinó també continuant cap a Colomers i Verges. De fet, aquesta serà una de les principals inversions viàries que farà la Generalitat a les comarques gironines durant aquest 2020, juntament amb la millora de la C-66 al seu pas pel Pla de l'Estany, entre Cornellà del Terri, Serinyà i Sant Ferriol, i les millores pervistes per a la «carretera de la vergonya» la N-141e, on s'han pressupostat 1,05 milions d'euros per continuar les obres entre Bescanó i Anglès. A més, està previst que s'hi continuïn fent inversions al llarg dels propers anys.