Iceta reclama una reflexió al sobiranisme al congrés del PSC a Platja d'Aro

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va demanar ahir a l'independentisme que «reflexionin» sobre el que han fet. Ho va fer en el tancament del Congrés del PSC Comarques Gironines, que es va celebrar a Platja d'Aro.

Iceta va lamentar les conseqüències dels actes dels líders independentistes. En aquest sentit, va assegurar que la solució no passa perquè Oriol Junqueras estigui tretze anys a la presó, però sí que va demanar que «reflexionin» sobre el que han fet. «Ens ho haurien de posar més fàcil, perquè si tot el dia vas dient que ho tornaràs a fer i després demanes un permís penitenciari, pots tenir problemes», va assenyalar Iceta.

Tot i no estar a favor de l'empresonament dels líders independentistes, el primer secretari dels socialistes catalans va concretar que «no vol dir que no s'hagi de fer responsable Oriol Junqueras d'haver pres decisions equivocades o haver incomplert la llei». «El que passa és que hem de guarir les ferides entre tots», va reblar Iceta.

D'altra banda, el líder socialista va reivindicar la taula de diàleg entre els governs espanyol i català. Iceta creu que asseure's a parlar «amb qui no pensa com tu» és la «millor manera» per superar el conflicte entre Catalunya i la resta de l'Estat. Tot i això, va voler deixar clar que no es tracta d'un diàleg «estrictament» només entre els governs català i espanyol. «Efectivament aquest camí comença per asseure'ns a parlar, però cal també un diàleg previ o paral·lel entre tots els catalans. No podem viure en el miratge que a Catalunya tots pensem igual», va assenyalar. D'altra banda, el primer secretari del PSC va deixar clar que «no es pot garantir» l'èxit de la taula.



Les eleccions catalanes

En relació amb la propera campanya electoral, el primer secretari del PSC va assegurar que «no serà revengista». El líder socialista també va deixar clar que si l'independentisme suma en les properes eleccions formarà govern. «Ara tothom parla del fantasma del tripartit, però ho fan malgrat que les enquestes diuen que les forces independentistes sumen», va concretar. «No estem millor que fa deu anys i tenim una societat més dividida que abans. Estic fart que Catalunya sempre perdi», va concloure.