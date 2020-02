Llibertat provisional per al conductor detingut per la mort d'un motorista a Massanes

La titular del jutjat d'instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners ha acordat la llibertat provisional per al conductor detingut per la mort aquest diumenge d'un motorista a la Gi-555 a Massanes. L'home haurà d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit i té una causa obert per mort per imprudència greu.

El motorista va morir per un xoc amb un turisme. El vehicle va fer un avançament prohibit en línia contínua mentre en direcció contrària hi circulava una motocicleta que es va veure obligada a esquivar el turisme per evitar la col·lisió frontal i va sortir de la via. Els Mossos van detenir el conductor d'un dels vehicles implicats, un veí de Girona de 35 anys, que va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.

El motorista mort és un home de 43 anys i veí de Mollet del Vallès, que va caure per un terraplè i va morir a causa de l'accident.