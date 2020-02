Sis persones han mort en incendis a casa seva en els últims sis anys a Girona

Les comarques de Girona es caracteritzen per tenir dos incendis en habitatges de mitjana al dia. Això és el que es desprèn de les estadístiques que publiquen anualment els Bombers de la Generalitat. Encara no hi ha les dades definitives del 2019, però l'any passat les actuacions per focs en domicilis van superar la xifra de 800 a la demarcació. La del 2019 podria rondar aquests números, ja que al tancament del mes d'octubre els Bombers ja havien actuat en 657 focs d'aquest tipus.

Els serveis en què han actuat els efectius de la Regió d'Emergències de Girona sovint es caracteritzen per danys i a vegades poden ser molt greus. Però en alguns casos també hi ha ferits i fins i tot es registren incendis en habitatges que acaben essent mortals.

En els últims sis anys –2014 a 2019– hi ha hagut 12 casos que han acabat amb la defunció d'una persona. Per evitar mals majors, des dels Bombers insisteixen a donar consells de seguretat, que passen per instal·lar detectors de fum, mantenir en bon estat les xemeneies de casa i els aparells elèctrics, entre d'altres.

Però a vegades no es pot evitar la pèrdua d'una vida malgrat els intents dels serveis d'emergències. Aquestes morts es donen moltes vegades perquè les víctimes han patit una forta intoxicació de fum o cremades generalitzades i no les poden superar.

El 2019 ha tancat com el segon any més fatídic de la sèrie 2014 – 2019. Han mort tres persones. Per trobar un any encara amb pitjors xifres cal recular fins al 2014, amb cinc persones mortes per un foc a casa seva. D'aquest període, només hi ha un any que ha acabat amb cap víctima mortal a Girona, el 2016.

Els difunts més recents són dues dones i un home. Van morir a Figueres, Sant Hilari i Capmany. L'últim incendi mortal es va produir en aquesta darrera població empordanesa el dia 8 de novembre. El foc va començar per la teulada després, tot indica, que la víctima manipulés la llar de foc.

Les flames van afectar tota la casa, on vivia la parella. La víctima, un home de 93 anys, va ser traslladada amb l'helicòpter medicalitzat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, en estat crític per cremades i inhalació de fum, on va morir hores més tard. L'altre habitant de la casa, una dona de 91 anys amb mobilitat reduïda, va ser trobada al llit, adormida, i va ser traslladada a l'hospital de Figueres, amb ferides lleus.

Les altres víctimes mortals són de l'octubre i el gener. La primera del 2019 va morir el 15 de gener a la ciutat de Figueres. En aquest cas, quan els Bombers van anar a apagar el foc en un habitatge de la plaça de l'Ajuntament es van trobar amb el cos sense vida d'una dona de 85 anys. La víctima patia mobilitat reduïda i, pel que fa a la causa del foc, s'apunta que podria haver-se adormit mentre fumava.

L'altre sinistre mortal data del 18 d'octubre i es va produir a Sant Hilari Sacalm. Una dona de 91 anys va aparèixer morta al lavabo d'un edifici del carrer dels Avets del municipi. Els serveis mèdics no van poder fer res per ella. En aquest cas, l'origen del foc es va apuntar en un possible curtcircuit i la mort de la dona, en un atac de cor o inhalació de fum.

A Espanya encara no s'han fet públiques les dades del 2019 però les dades més recents són del 2018 i procedeixen de l'Estudi de Víctimes d'Incendis a Espanya, donat a conèixer per la Fundació Mapfre i l'Associació Professional de Tècnics de Bombers (APTB). Durant aquell any van perdre la vida 123 persones en incendis domèstics que van tenir lloc en 96 serveis en habitatges. Es tracta d'una baixada del nombre de víctimes mortals respecte a l'any anterior. El decreixement és del 33%. Durant el 2018 els bombers de tot Espanya van fer 15.387 intervencions en incendis d'habitatges. Andalusia és on hi va haver més morts (36), seguida del País Valencià (16).