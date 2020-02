«Volem que tots els votants que han marxat tornin al PP»

El 16 de desembre, l'exregidora de Figueres Maria Àngels Olmedo va prendre el relleu d'Enric Millo com a presidenta del PP a la província

Agafa les regnes del PP gironí en un moment complicat, sense diputats al Congrés ni al Senat i amb només quatre regidors a tota la província. Què han fet malament per arribar a aquesta situació?

No és només aquí, sinó que és una conjuntura a tot arreu, tant a Espanya com a Catalunya. La situació no és la més òptima, de manera que volem que millori i treballarem per aconseguir-ho. És un repte que afronto amb molta il·lusió, perquè tenim una junta directiva renovada, amb ganes de treballar i aconseguir que tots els votants que han marxat puguin tornar al PP. Volem fidelitzar-los i anar-ne a buscar de nous.

Com es poden recuperar?

A través del contacte amb la gent: estar molt amb ells, escoltar-los i il·lusionar-los. Tenim coses a dir-los, perquè tenim un president nacional com Pablo Casado, que ho està fent molt bé, i a Catalunya Alejandro Fernández, que també ho està fent molt bé i per això aquests votants que han marxat estic segura que tornaran. Volem estar al carrer i conèixer de primera mà què pensa la gent, fer campanyes amb els afiliats i campanyes de comunicació.

Els ha perjudicat, en les últimes campanyes electorals, un discurs tan dur com el de Cayetana Álvarez de Toledo?

Estic convençuda que no. El seu discurs va ser real, i la prova és que a l'abril vam treure un diputat i al novembre en vam poder treure dos. Evidentment no ens conformem amb això, però la millora del nostre partit es veu dia a dia.

Ara, Ciutadans ha obert la porta a una coalició amb el PP.

Això cal matitzar-ho. Els que hem apostat per fer Catalunya Suma som nosaltres, i fins ara ells sempre s'hi havien tancat en banda. Sembla ser que ara s'han obert una mica a asseure'ns i parlar-ne, però ha de quedar molt clar que la proposta ve del PP. La finalitat és que es pugui aconseguir el Catalunya Suma per al bé de Catalunya, perquè seria la unió dels constitucionalistes.

Girona sempre ha estat la província més difícil per al PP, però Ciutadans hi va aconseguir quatre diputats al Parlament el 2017.

Sí. Girona és la província més difícil perquè és molt independentista, tot i que està clar que Ciutadans hi va treure bons resultats. Però de la mateixa manera que van pujar, hi ha hagut unes generals on han tingut una davallada molt forta. A més, el 2017 van treure un molt bon resultat, amb 36 diputats, però no en van fer res: podien haver presentat Inés Arrimadas com a presidenta de la Generalitat i no ho van fer. I el primer que va fer va ser marxar a Madrid, quan ella sempre havia dit que volia ser la presidenta de tots els catalans.

Quan s'haurien de convocar les eleccions anunciades per Quim Torra?

És que no sabem res, no es pot dir mai res perquè tot és canviant. Després de tots els numerets als quals ens tenen acostumats, és imprevisible.

Com s'escollirà el candidat gironí: es faran primàries o ho decidirà l'executiva?

Es farà com sempre. Normalment ho escull l'executiva, a través de Barcelona. No canviarem res.

Vostè estaria disposada a ser candidata?

Primer hem de tenir una data segura, i a partir d'aquí el partit ja decidirà com es fa. Jo hi estic disposada, sí, per suposat, però serà el que digui el partit.

Tenen presència als ajuntaments de Calonge, Roses, Puigcerdà i Urús, però estan fora de ciutats com Girona o Figueres. Com recuperaran presència al territori?

És una feina que hem de fer, perquè el temps passa ràpid i al maig farà un any de les municipals. Ens hem de preparar perquè quan tornin a venir les municipals tinguem un gruix de gent i no tinguem dificultats per fer les llistes.

Dona la sensació que al PP gironí són pocs i mal avinguts.

La condició humana és la que és. Sempre hi pot haver coses entre les persones, però la idea de partit la compartim tots.

La seva elecció no es va fer amb un Congrés, sinó directament a través de la junta directiva. No es volien arriscar a rebre crítiques internes?

Es va fer així perquè estàvem en una situació excepcional. El president [Enric] Millo estava a fora, a Sevilla, i ja portava molt de temps que volia un canvi, però hi ha hagut tantes campanyes que no havíem trobat el moment. Es va fer per junta directiva, amb votacions i de forma transparent, i el congrés ja es farà quan toqui.

Què la va fer donar el pas per situar-se davant del partit?

Quan el partit m'ho va proposar, va ser un repte però em va il·lusionar. Jo soc del PP, votant, afiliada, i no podia dir que no a tot el que sigui per millorar i perquè Girona torni a tenir el lloc que es mereix. A més, compto amb un equip directiu nou i amb moltes ganes de treballar per millorar.

S'ha d'aillar Vox de les institucions gironines?

Aquests són temes que porten des de la direcció, jo només puc dir que la nostra prioritat és apostar per Catalunya Suma amb Ciutadans. Veurem com surt, i esperem que surti bé per tenir més vots i guanyar les eleccions. Sempre pensem en el millor per als votants constitucionalistes i per fer fora tot aquest mon independentista, perquè cal que ens posem a treballar per a tots els catalans.

Què cal fer?

Sempre estem parlant que si constitucionalistes o independentistes, però la prioritat són els catalans. Ara hem preparat unes esmenes als pressupostos per Girona que sempre són les mateixes. A la majoria només els has de canviar la data perquè tot està igual i no s'ha fet res. No es fa res a nivell d'educació, sanitat, infraestructures.... només es perd el temps parlant de coses que no interessen a la gent. L'important és que quan vagis a l'hospital no hi hagi llistes d'espera, que les infraestructures que depenen de la Generalitat es facin, que s'eliminin barracons...