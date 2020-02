Les vuit curses Run4Cancer d'Oncolliga a Girona apleguen més de 5.000 persones

Més de cinc mil persones van respondre ahir al matí a la crida de la Fundació Oncolliga Girona i van sortir a córrer per recaptar diners per als malalts de càncer i els seus familiars. La iniciativa Run4cancer, que arriba a la seva sisena edició, ha superat per primera vegada els 5.000 participants en les vuit curses que la integren, celebrades en diferents poblacions de les comarques gironines. Organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i sota el lema «Mou-te pel càncer», la cursa té com objectiu principal recaptar fons per millorar la vida de les persones malaltes de càncer i els seus familiars.

Figueres, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt i Tossa de Mar eren els vuit municipis on, de forma simultània, es va celebrar la Run4Cancer, l'única cursa d'aquestes característiques que se celebra simultàniament en vuit municipis diferents on la Fundació Oncolliga té delegacions. En total, 5.040 persones de totes les edats van participar ahir al matí a les diferents seus d'aquest esdeveniment esportiu i solidari celebrat amb motiu del Dia Mundial del Càncer, el passat 4 de febrer.

La cursa amb més afluència va ser, un any més, la d'Olot, amb 1.100 inscrits. La va seguir la de Porqueres, que amb 780 participants va doblar la participació respecte la de l'any passat, quan en van ser 385. La resta d'inscripcions es van repartir de la següent manera: 690 a Palafrugell, 680 a Figueres, 650 a Riudellots de la Selva, 520 a Salt, 450 a Tossa de Mar i 170 a Planoles.

Per apropar la cursa a tots els públics, s'oferien dues modalitats: la de 10 quilòmetres, pensada per a corredors habituals, i la de 5 quilòmetres, per fer en família corrent o caminant. Amb tot, la cursa no té caràcter competitiu i està pensada per passar una bona estona fent activitat física i ajudant la Fundació Oncolliga.

L'organització de cadascuna de les curses de Run4Cancer va a càrrec de la delegació de l'Oncolliga en aquella població, amb el suport d'ajuntaments, consells comarcals i entitats locals. La iniciativa també compta amb la col·laboració de diversos patrocinadors: Gran Jonquera, Armacell, Seat Proauto, Autocars Solà, Rotary Club Garrotxa, CBG, Dipsalut i comerços de Tossa de Mar.

L'organització va valorar molt positivament que la xifra de participants augmentés, un any més, i superés les 4.228 persones que es van animar a participar en l'edició anterior.

Els 5.040 participants d'enguany a la Run4Cancer van rebre una samarreta i una bossa commemoratives de l'edició, a més d'un esmorzar en finalitzar. Gràcies a la col·laboració de Frit Ravich i Aneto, també es va obsequiar els participants amb un tetrabrick de caldo i una bossa de fruits secs, fins a esgotar existències.

A més de les curses, en algunes poblacions es van organitzar també activitats complementàries, com ara sessions de zumba o d'escalfament.



Recaptar fons

La Run4Cancer és una iniciativa nascuda el 2015 amb un doble objectiu. D'una banda, recollir fons per finançar els serveis que la Fundació Oncolliga ofereix per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, com suport psicològic, estètica oncològica, préstec de material, residències, comoditats hospitalàries, fisioteràpia, banc de perruques, etc. De l'altra, també vol ser una oportunitat per promoure l'activitat física, un hàbit saludable que ajuda a prevenir l'aparició del càncer.

La Fundació Oncolliga de Girona va néixer el 2004 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer, donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen i promoure hàbits saludables per prevenir el càncer.