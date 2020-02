Els agricultors gironins veuen insuficients els 11 milions per pal·liar els efectes del «Gloria»

Els agricultors gironins reclamen al Departament més ajudes per pal·liar els efectes que el Gloria ha fet al sector, perquè veuen insuficients els 11 milions d'euros (MEUR) que sortiran del fons de contingència. Entre d'altres, perquè aquests diners es repartiran arreu de Catalunya i a més també cobriran les destrosses dels aiguats que hi va haver a la tardor. "Directament, el Departament ha de fer un esforç i allargar aquests diners, perquè no n'hi haurà prou per superar l'envestida del Gloria", diu el coordinador d'Unió de Pagesos (UP), Narcís Poch. Agricultura ha convocat aquest dimarts la taula tècnica per valorar les afectacions del temporal a la demarcació. Les hectàrees afectades ja pugen a 13.900, sobretot de blat de moro i pomeres.

Després que la setmana passada es reunís la taula tècnica sectorial de la Tordera per valorar els efectes del Gloria, aquest dimarts ho han fet en paral·lel les de Girona i Terres de l'Ebre. A la demarcació, el temporal i les riuades van cobrir d'aigua 17.000 hectàrees, de les quals 13.900 se'n van veure directament afectades. Corresponen a fruiters, conreus o vivers que, sobretot, es reparteixen entre Alt i Baix Empordà i la Selva.

La taula tècnica que el Departament d'Agricultura ha convocat per valorar els efectes del temporal a les comarques gironines · ACN

Segons les estimacions d'Agricultura, pel què fa a superfície, les principals afectacions van ser als camps de blat de moro (3.889 hectàrees) i a les pomeres (2.224). A aquestes, les segueixen conreus com l'ordi (1.702 hectàrees), l'alfals (1.557) o l'arròs (1.093). El llistat també inclou camps de blat, de civada, de gira-sol o de colza, entre d'altres, a més de 119 hectàrees de vivers.

La directora dels serveis territorials d'Agricultura, Elisabet Sánchez, diu que encara és aviat per saber tot el llistat d'afectacions. "Hi ha sectors que ja ho tenen força apamat, com el dels viveristes, però amb les pomeres encara s'hi està treballant", explica. "I pel què fa a conreus, tenim camps de cereal que continuen negats i d'altres que caldrà veure si allò que s'hi havia sembrat n'haurà quedat afectat o no".

L'orde dels ajuts, en un mes

Durant la reunió amb el sector gironí, el Departament també ha explicat com es gestionaran els ajuts d'11 MEUR procedents del fons de contingència. La intenció –ha avançat Sánchez- és que la Generalitat publiqui l'ordre en un termini màxim d'un mes i que, a partir d'aquí, els afectats ja puguin sol·licitar-los.

Se'n preveuen de dos tipus: o bé subvencions directes o bé crèdits bonificats (en aquest darrer cas, per cobrir la reconstrucció de les infraestructures afectades, com ara sistemes de regadiu, hivernacles o malles antipedregada). Elisabet Sánchez també ha explicat que, d'entrada, es preveu que aquells que tinguin assegurança "rebin una ajuda major que els que no la tenen". Precisament, per premiar aquells que han fet els deures. Això sí, partint sempre d'aquells cultius i conreus pels quals es pot contractar una pòlissa (perquè en el cas de les hortes, que no es poden assegurar, els barems seran diferents).

"Ens sembla insuficient"

A la sortida de la taula tècnica, els agricultors gironins han agraït al Departament que agilitzi les ajudes per fer front al Gloria. "L'ordre sortirà en breu i el sistema per peticionar-les serà fàcil, perquè els diners arribin ràpid", ha dit el coordinador d'UP a la demarcació.

Ara bé, el sector també veu que aquests 11 MEUR del fons de contingència es quedaran curts. I per això, reclamen al Departament que hi aboqui més recursos. "Aquest primer paquet és just; veient els danys i la manera com s'han de repartir, Agricultura directament hauria de fer un esforç i allargar aquests diners", ha subratllat Narcís Poch. Entre d'altres, perquè totes aquestes ajudes s'han de repartir arreu de Catalunya i no només han de servir per cobrir els estralls del Gloria, sinó també del temporal de la tardor passada que, sobretot, va afectar les comarques tarragonines.

Des d'Unió de Pagesos, a més, també demanen a tots els agricultors que hagin patit danys, per petits que siguin, que els comuniquin a Agricultura. "Apart de la zona del Baix Ter i el Fluvià, també hi va haver petits focus més amunt on el riu es va desbordar; i tots aquests efectes també s'han de valorar", subratlla Poch.

Ajudes "superiors" per a parcel·les arrasades

Des de la IGP Poma de Girona també veuen com un "problema" que la línia d'ajudes cobreixi tot el territori, perquè no s'arribarà a pertot. El membre de la junta de la IGP, David Casadellà, a més, també reclama ajudes "especials i superiors" per a aquells camps de fruiters que, directament, el riu va arrasar.

A Poma de Girona, el temporal va arrencar de soca-rel 8 hectàrees de pomeres i en va afectar 90 més. Aquestes últimes, concreta Casadellà, són camps que han quedat plens de "sorra i brutícia que porta el riu". I a priori – caldrà veure com floreixen- els danys no es preveuen extraordinaris. "Entenem que aquests productors es poden acollir a les línies d'ajudes que sortiran del fons de contingència", diu Casadellà.

Però el membre de la IGP no opina el mateix d'aquells altres on les pomeres ja no hi són. "Estem parlant que en els propers cinc anys aquestes hectàrees no donaran cap mena de producció; aquí ja no parlem d'afectació, sinó de destrucció", concreta. "I això es deu al fet que el riu s'ha endut els arbres; per tant, les responsabilitats s'han de buscar a altres nivells i aquí caldrien ajudes superiors que siguin diferents a les estàndards", explica Casadellà.

Ell no ho diu obertament, però des d'Unió de Pagesos sí que reclamen a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que també respongui. "Hi ha hagut manca de gestió i durant molts anys no s'han netejat les lleres, per exemple", lamenta Narcís Poch.

"Mai en sobren"

Des del Departament, Elisabet Sánchez explica que lluitaran "per tenir més diners", perquè la necessitat "hi és". De moment, però, la directora dels serveis territorials també subratlla que, ara per ara, el que hi ha són aquests 11 MEUR i que, per això, s'està treballant per treure les ajudes quan abans millor.

"De diners mai en sobren, i menys en un sector com el nostre que comptant el pressupost pel Departament, en una situació normal ja no en fem prou", insisteix Elisabet Sánchez. I conclou: "Per tant, davant una situació extraordinària com aquesta, quants més en tinguem, més bé els podrem gestionar".