Estrangeria només atén cites prèvies davant la fuga d'empleats que pateix

Usuaris fent cua a l'entrada de la Subdelegació, on hi ha Estrangeria.

Usuaris fent cua a l'entrada de la Subdelegació, on hi ha Estrangeria. foto: marc martí

L'Oficina d'Estrangeria de Girona només atén cites prèvies i ja no s'hi podrà accedir per realitzar consultes, que de fet és gran part del gruix de la seva activitat diària. La nova pauta es va implantar ahir mateix, i pretén fer front a la fuga de personal que pateix l'oficina des de fa temps i que sindicats i treballadors qualifiquen «d'insostenible».

L'objectiu, segons va explicar ahir en declaracions en aquest mitjà el subdelegat del Govern de l'Estat, Albert Bramon, és «pal·liar el dèficit de cites prèvies que atén l'oficina i anivellar-lo a xifres prèvies a la crisi econòmica». En aquests moments s'atenen una quinzena de peticions diàries, tot un contrast amb la cinquantena de fa uns deu anys. Es tracta d'una decisió que ha arribat després de saber-se fa unes setmanes que aquesta oficina perdrà set treballadors d'aquí a menys d'un mes: sis per concurs de trasllats de la Seguretat Social i l'últim per jubilació. Quedaran una quinzena de persones per atendre les cites prèvies, que expressen el seu total «desconeixement» sobre quan es cobriran les baixes, si és que es cobreixen.

El personal va rebre l'encàrrec del nou funcionament de l'oficina tot just dimecres passat. A les nou del matí, la Subdelegació estava custodiada per un parell d'agents de la Policia Nacional i un treballador que alertava els interessats que només serien atesos si tenien cita prèvia. «El telèfon no para de sonar i no podem atendre'l, prou feina tenim intentant resoldre expedients pendents», explicava un dels treballadors. Amb tot, la renglera de bancs de la sala d'espera estava quasi buida, una imatge totalment insòlita en aquesta oficina, i que a partir d'ara i sense data límit seguirà aquest mateix patró.

Estrangeria ha perdut més de 30 treballadors en 10 anys. Dos mesos enrere la directora de l'oficina va enviar un informe a la Subdelegació per alertar que la nova pèrdua els deixaria «sota límits». Aquesta nova normativa va ser proposada per la mateixa direcció i, segons Bramon, «s'allargarà segons com evolucioni el personal», però conclou que «serà una bona mesura».



Les consultes, als advocats

Estrangeria atén en aquests moments poc més d'una desena de cites prèvies, que contrasten amb el centenar llarg de consultes que omplen la sala d'espera. Precisament, aquest és un dels dèficits que pretén resoldre l'administració. En paraules del subdelegat, «hi ha gent que no s'ha mirat prou bé la documentació que s'havia de dur, i d'aquesta manera obligarem a fer un treball previ de documentació i deixar espai a les cites», exposa.

A partir d'ara, als usuaris que arribin a la Subdelegació sol·licitant informació els serà entregat un imprès que indica els passos per realitzar les consultes. Tal com apunta Bramon, es poden fer via telemàtica o, alternativament, a través d'un servei de gestoria o d'un advocat. «Les gestories s'emplenaran de gent per fer consultes d'estrangeries, no en tenim cap dubte», subratllava un dels empleats. «Tenim un perfil d'usuaris que requereix atenció, perquè molts cops no tenen recursos o ni tan sols internet, i se'ls està complicant la vida».

Tot això és conseqüència directa, segons els treballadors, o indirecta, segons el subdelegat, de la fuga de treballadors a altres oficines més ben remunerades o a altres comunitats autònomes «més assequibles» econòmicament.

El personal sosté que estan «al límit» i el subdelegat no nega el problema: «Girona és la província que té més problemes de personal a Estrangeria», indica, però matisa que «hem heretat una situació de vuit anys sense convocar places, i tot i això hem fet passes per millorar-ho». Bramon assegura que estan estudiant cobrir les baixes de cara al pròxim març, però que tot dependrà dels tempos de l'administració.