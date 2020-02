Les famílies de l'escola Malagrida d'Olot es mobilitzen contra el tancament d'un grup de P3

Les famílies de l'escola Malagrida d'Olot s'han mobilitzat aquest dimarts a la tarda contra el tancament d'un dels grups de P3 el pròxim curs. L'acte s'ha fet davant de les portes del centre, on s'ha llegit un manifest signat per tots els centres públics del municipi. Segons l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA), la decisió del Departament d'Educació de la Generalitat "va en detriment de l'escola pública". Així ho ha explicat un dels seus membres, Pep Cirera, qui també ha apuntat que l'any que ve "no hi haurà prou places per la gent de la zona". La ràtio actual és de 22 alumnes per classe, i tenint en compte que l'any que ve hi ha una quinzena de germans – que tenen lloc assignat – quedaran només set vacants.

El tancament d'un dels grups de P3 previst pel curs 2020/2021 al Malagrida no ha agradat els pares i mares dels alumnes d'aquesta escola. El Departament d'Educació ha comunicat la decisió al centre olotí, que se suma al gruix d'escoles públiques que perdran grups i línies arreu del territori català. Per tal de mostrar el seu rebuig a la decisió, des de l'AMPA han redactat un manifest amb el suport de la resta de centres públics de la ciutat. I és que segons apunten, des d'Educació els han comunicat que "aquest tancament es produirà de manera rotativa a les escoles públiques de dues línies d'Olot durant els pròxims anys i afectarà l'escola Sant Roc, l'escola Pla de Dalt i l'escola Bisaroques".

Segons un dels membres de l'AMPA, Pep Cirera, es tracta d'un fet que "implicarà que moltes famílies del barri hagin de desplaçar-se si volen optar a un lloc a la pública". Cirera ha explicat que el Malagrida és l'únic centre d'aquest tipus que "comparteix zona amb tres escoles concertades". De cara a l'any vinent, hi haurà, doncs, 22 places d'escola pública i 125 de la concertada. "Un greuge comparatiu" ha afegit.

Una situació que també preocupa els pares dels infants que encara no han començat. És el cas del Felip Vidal, que tenia previst apuntar la seva filla al Malagrida. "Si alguna família vol portar els seus fills a l'escola concertada, és decisió seva i la respectem" ha explicat, afegint que "el que no pot ser" és que no es pugui portar els infants a la pública "perquè no hi ha vacants. Actualment la ràtio a l'escola Malagrida se situa en un total de 22 alumnes per classe. Amb el tancament d'un dels grups la xifra de vacants per al curs vinent en aquest centre s'acabaria quedant en set, tenint en compte que hi ha una quinzena de nens i nenes que hi tenen germans, i que per tant, entren automàticament.

Fa dos cursos, ja es va anunciar un tancament d'un grup en aquesta escola. L'alt nombre d'inscripcions va obligar el Departament d'Educació a mantenir les dues línies obertes. Des de l'AMPA han assegurat que aquest curs, l'escola ha tornat a omplir les dues línies sense quedar-hi places vacants. A les concertades, en canvi, en varen quedar 26 en conjunt.

Vidal creu que es tracta d'una problema que no només els afecta directament a ells, sinó que s'hi pot trobar qualsevol escola pública gironina. A tot això, ha lamentat que l'Ajuntament d'Olot no s'hagi pronunciat a favor seu i ha demanat un posicionament clar. "Emplacem l'equip de govern i l'oposició a signar i presentar una moció en defensa de l'escola pública al pròxim plenari" ha apuntat, recordant que està previst per al proper dijous 19 de febrer.