El «Gloria» deixa al descobert la «situació de precarietat» de la xarxa elèctrica gironina

Torre de la MAT malmesa pel temporal «Gloria» a Sant Hilari. acn/cedida per la plataforma no a la mat girona

La xarxa de subministrament elèctric de les comarques gironines estarà en «una situació de precarietat durant els propers mesos» –segons van denunciar en un comunicat la Comissió d'Energia de l'Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya–, després que el temporal, apunten, hagi posat de manifest les mancances en les infraestructures i la normativa.

«No es pot anar amb un reglament generalista, que contempli el mateix a les Canàries que aquí, sense tenir en compte les particularitats de cada territori», va argumentar el president de la Comissió d'Energia del Col·legi, Josep Maria Montagut.

En aquest sentit, va destacar, a tall d'exemple, el fenomen de neu adherent que afecta el sud de França i Girona a conseqüència del fenomen típic de les llevantades. «S'hi haurien de contemplar mesures pal·liatives i conseqüents», va observar Montagut. Segons denuncia el Col·legi, la nevada del 2010 ja va deixar incidents similars –i també els temporals de 1985 i 1990– i, des de llavors, «no s'han incorporat les solucions suggerides» ni s'han complert les «mesures de millora de la xarxa acordades». A més, segons va afegir Montagut, ens trobem en un moment de «paràlisi d'inversions».

Així, doncs, el comunicat carrega contra l'administració per no complir amb compromisos com els de la confecció d'un mapa de riscos i punts crítics de la xarxa de subministrament (transport i distribució), que serviria per revisar el reglament i incloure mesures que s'ajustin a les circumstàncies de cada territori i el seu clima.

Un dels aspectes assenyalats és que es repeteixen els incidents en els mateixos punts en cotes inferiors a 500 metres cada vegada que hi ha temporal. Segons els enginyers, s'hauria de fer un estudi per reforçar i garantir la resiliència de les infraestructures –i que s'exigeixi des del reglament– per tal que puguin aguantar nevades i vents superiors a 125 km/hora, ja que a la província de Girona sí que poden succeir aquests fenòmens a aquesta altitud. Seria incorporar mecanismes com les anomenades torres basculants o els que preveu la Cerdanya, com ara un sistema a doble circuit, amb desdoblaments de línies que donen alternatives en els punts de risc quan hi ha incidències.



Energia «insuficient» per a l'AVE

El tren d'alta velocitat entre Barcelona i Girona presta el servei a menys de 200 km/hora i això és, denuncien, degut a una «insuficient electrificació» de la xarxa d'aquest tram. «Tampoc hi pot haver més freqüència de trens», lamenta Montagut, que ho atribueix a les dues úniques alimentacions de subministrament a cadascun dels extrems del trajecte. Per això, proposa afegir més alimentacions a punts intermedis entre Girona i Barcelona.



La interconnexió amb França

«El 50% de l'energia que consumeix la demarcació de Girona prové de la xarxa francesa», va assenyalar Montagut, en referència a la línia elèctrica de corrent continu que, des de 2016, connecta amb França entre la població de Baixàs, al Rosselló, fins a Santa Llogaia, a l'Alt Empordà.

De fet, aquesta interconnexió va ser molt celebrada per la companyia Red Eléctrica durant el Gloria, ja que li va permetre restablir ràpidament la xarxa de transport a les comarques gironines quan una torre de la MAT, a Sant Hilari, va quedar ensorrada per la nevada i les fortes ratxes de vent. Ara bé, Montagut va qüestionar si aquest mecanisme és suficient en cas que «passés qualsevol cosa amb la xarxa francesa».

Fonts de Red Eléctrica van assegurar a aquest diari que la xarxa està dotada de les «més noves tecnologies possibles» i que la interconnexió amb França ja es va establir, precisament, per actuar en casos com aquest. Endesa, per la seva banda, va recordar que les inversions les aprova sempre l'administració i que és aquesta la que vetlla per com s'han d'executar els plans d'inversió i en fa seguiment.