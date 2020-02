Un motorista mor a Capmany en caure tot sol en un carrer

Les comarques de Girona han viscut una setmana negra amb tres accidents de trànsit mortals. Dues de les víctimes són motoristes, un col·lectiu molt vulnerable quan circula per les carreteres i carrers de la província. El tercer mort va ser un tractorista que va precipitar-se al riu després de sortir de la via a l'N-260.

Des de principis d'any ja hi ha hagut quatre persones que han mort d'accident de trànsit a Girona, la primera de les morts va ser al gener i la resta han estat el febrer. Dels quatre sinistres mortals, n'hi ha un que es va conèixer ahir: el d'un motorista mort en un carrer de Capmany quan va caure i no va poder superar les ferides després de quedar en estat crític. L'home va morir a l'hospital Trueta. L'accident de trànsit va succeir el diumenge al migdia al carrer del Ventador de la població.

Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar amb tres patrulles a lloc, dues dotacions dels Bombers i també el SEM amb l'helicòpter medicalitzat i ambulàncies. Segons s'apunta en la investigació del sinistre, el motorista estava provant el vehicle de dues rodes, de 600 centímetres cúbics. Per causes que es desconeixen, va sortir disparat i va caure.



Conegut a Capmany i la Jonquera

Arran del fet, va acabar malferit, en estat crític. Va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir posteriorment. El motorista, Albert Roget Sirvent, de 37 anys, tenia domicili a Capmany però era originari de la Jonquera. Era el gerent i propietari d'una històrica empresa familiar de distribució de begudes de la Jonquera. També havia impulsat juntament amb un altre soci una empresa de gestió de barres de begudes per a festivals i concerts, amb presència al Festival Ítaca, Portalblau de l'Escala o els concerts al Fòrum Romà d'Empúries. En saber-se el fatídic accident, diumenge es va anul·lar el ball de tarda del casal d'avis de la Jonquera i els darrers actes de Festa Major de Capmany.



Llibertat: arrestat de Massanes

Diumenge també es va produir un altre accident viari amb un motorista que va morir a la GI-555 al seu pas per Massanes, després que un cotxe l'avancés il·legalment i sortís de la via. La víctima va caure de la motocicleta i va morir a causa de l'accident.

El conductor del turisme va acabar detingut pels Mossos de Trànsit. Es tracta d'un home de 35 anys, veí de Girona i de nacionalitat espanyola, que va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per imprudència greu i per homicidi imprudent. Ahir va passar a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma d'on va sortir amb llibertat provisional però amb l'obligació d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. La causa està oberta per mort per imprudència greu.