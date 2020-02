El preu de la recollida de residus a la Garrotxa es dobla en 10 anys

Els municipis de la Garrotxa han adequat la taxa d'escombraries a la implantació del sistema de recollida amb contenidors tancats i obertura amb targeta personalitzada. L'adaptació dels contenidors al nou sistema està valorada en uns 180.000 euros. Segons fonts del Consell Comarcal de la Garrotxa, el nou sistema es posarà a la pràctica a finals d'aquest any o començaments del vinent.

Per tal d'afrontar l'increment del 17,97% dels costos de recollida del 2020 respecte al 2019 i del 6,91% del cost del tractament de les deixalles del 2020 respecte el 2019, el Consell Comarcal va aprovar que la recollida en municipis amb servei de disseminats pujava un l'11,39% i un 13,01% en municipis amb serveis de nucli. Aquest increment va fer que el Consell aconsellés una puja del 13% dels rebuts als pobles.

Davant d'aquesta situació, hi ha hagut municipis que han hagut d'aprovar un augment de la taxa de recollida de més del 10%. Així Riudaura, el 21 d'octubre, va aprovar aplicar un increment del 10% a la taxa de residus. El ple va recordar que segons els càlculs realitzats pel Consell Comarcal l'increment «hauria de ser d'un mínim del 13%». El preu de recollida per un habitatge unifamiliar urbà va quedar en 157,99 euros i en disseminat 118,48 euros.

Tortellà va aprovar una puja del 13,01% a les taxes de deixalles. La puja aplicada sobre la base actual més un augment del 2,23% aprovat en el mandat passat i que no es va aplicar perquè l'ordenança del 2019 va ser aprovada fora de termini és del 15,24%. Tot i la puja, els veïns de Tortellà hauran d'assumir un rebut mitjà de 121 euros.

El 29 de novembre, les Preses va aprovar una puja del 6% als particulars i del 8% als industrials. Al ple, l'alcalde, Pere Vila, va apuntar que l'estat de les finances municipals permet que els veïns no hagin de suportar un augment tan elevat. El rebut per habitatge és de 143 euros.

A la Vall de Bianya, han fet puges cada any per tal de no haver de pujar de cop. Així han fet una puja del 3,5% que ha posat el rebut d'un habitatge en 184 euros. Sant Joan les Fonts té un rebut mitjà de 184 i no ha fet increment.



Ajustar altres partides

Sant Feliu de Pallerols no incrementa el rebut i intentarà ajustar l'augment del cost del servei en altres partides. El rebut mitjà és de 165 euros. En els habitatges familiars Montagut i Oix té un rebut mitjà de 180 euros, Castellfollit de la Roca de 154,65 euros, les Planes d'Hostoles de 180 euros, la Vall d'en Bas de 157 euros. Sant Jaume de Llierca té establerta una taxa de 148 euros que per un habitatge on viuen entre 2 i 4 persones.