La protesta gironina per la precarietat dels educadors socials arriba a Barcelona

La protesta d'educadors socials de centres de menors gironins gestionats per entitats del tercer sector, que l'última setmana de gener van manifestar-se davant la Generalitat cada dia, s'ha estès a Catalunya i aquest dimarts ha aplegat uns 300 professionals a la seu de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), de la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies, a Barcelona.

«Deu anys de sous congelats», «La DGAIA ens desempara» o «La nostra feina no té preu, els nostres lloguers, sí» eren algunes de les queixes escrites a les pancartes que s'han exhibit durant l'acció, promoguda per la plataforma Professionals del Tercer Sector en lluita de Girona –en la qual hi ha tant treballadors com directors de centres.

Un dels seus integrants, Emilio Ruiz, ha recordat que la demanda de millores salarials i laborals va sorgir de la plantilla de la Fundació Resilis –que l'últim any ha patit retards en les nòmines–, però la precarietat generalitzada ha fet que la plataforma aglutini treballadors d'altres organitzacions.

La congelació de l'aportació de la Generalitat, des de fa deu anys, per cada plaça concertada en serveis d'entitats socials –els mòduls– és la principal queixa del col·lectiu, que també reclama que es desencalli la negociació del conveni laboral, ja que l'actual va expirar el 2018. «S'hauria d'haver renovat el 2019, però està parat des del febrer perquè la patronal es nega a parlar de qualsevol tema que suposi més despesa per a l'empresa fins que la Generalitat no apugi els mòduls», ha dit Ruiz.

Els educadors socials denuncien que al llarg de l'última dècada han perdut un 26,89% de poder adquisitiu i reivindiquen que es reconegui la seva feina i es millorin els sous perquè, tal com ha afirmat Emilio Ruiz, «s'ha de dignificar la professió sobretot a través del salari». En la seva opinió, la setmana de mobilitzacions a Girona –amb un afegit el 6 de febrer i futures protestes que de moment no s'han concretat– ha servit per «visibilitzar el col·lectiu, que s'ha mobilitzat en molt poques ocasions»; «tothom va al metge, però molt poques persones passen per protecció de menors i hi ha un gran desconeixement de la nostra feina: socialitzem menors i volem que la Generalitat vegi que som un col·lectiu unit», ha remarcat.

Infància rep els manifestants

Tot i que no estava previst, la secretària d'Infància i Adolescència, Georgina Oliva, ha rebut una delegació dels manifestants. Després, el Departament ha recordat que «l'administració pública no paga directament als i les professionals de les entitats, sinó que ho fan aquestes» –que es queixen dels retards de la Generalitat– i ha instat els treballadors a presentar denúncies quan ho creguin oportú. La Conselleria ha destacat la seva «voluntat de millora» i que entre 2015 i 2019 ha passat de 88,2 a 205,1 milions d'euros en concerts i en gestió delegada a entitats.