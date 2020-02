Sant Jaume de Llierca presenta recurs contra la sentència de la planta

Sant Jaume de Llierca ha presentat recurs de cassació contra la sentència del TSJC que avala la instal·lació de la polèmica planta de triatge als terrenys de Can Coma de Baix. El va presentar el 3 de febrer i ara faltarà que l'alt tribunal decideixi si l'admet a tràmit. Des del consistori mantenen que cal buscar una alternativa en sòl industrial i tornar a estudiar la "necessitat i ubicació".

Defensen que la sentència no resol qüestions com l'impacte ambiental o la dimensió de la infraestructura. Des del Consell Comarcal insisteixen que els terrenys a Can Coma de Baix són la millor opció i que caldrà refer el pla especial. Les dues parts tenen previst trobar-se properament per intentar arribar a una solució consensuada.