Adif preveu tenir reconstruït el pont entre Blanes i Malgrat destrossat pel «Gloria» el desembre

Adif preveu posar en marxa el pont entre Blanes i Malgrat de Mar que va col·lapsar durant el temporal Gloria per desbordament de la Tordera durant la primera quinzena de desembre. Les obres de reparació, que costaran uns 8,5 milions d'euros (MEUR), tenen un termini d'execució d'uns deu mesos. Els treballs consistiran en cimentar els pilars de la nova infraestructura a uns 40 metres de profunditat per donar-los més solidesa i es guanyarà en altura per poder evitar l'afectació de futures crescudes del riu. En una reunió tècnica on també hi havia representants de Renfe, Generalitat i Ajuntament de Blanes han reclamat que s'aprofitin les obres per doblar la via del tren entre aquesta localitat i Arenys de Mar.

Adif ja té data de finalització dels treballs per construir el nou pont entre Blanes i Malgrat de Mar que substituirà el que va col·lapsar la matinada del 22 de gener passat durant el temporal Gloria. Si tot va sobre el previst, entrarà en funcionament durant la primera quinzena de desembre. Les obres preliminars ja han començat i el cost estimat de l'obra és d'uns 8,5 MEUR. Segons van detallar en una reunió tècnica celebrada ahir a Barcelona, els treballs duraran uns deu mesos. Els pilars de la nova infraestructura es cimentaran a 40 metres de profunditat per donar-li més solidesa i es guanyarà en altura per evitar afectacions de futures crescudes del riu Tordera.

Durant la trobada, representants de la Generalitat i de l'Ajuntament de Blanes van reclamar que s'aprofités la construcció per incloure la doble via de tren fins a aquesta localitat on comença la Costa Brava. Una obra molt reivindicada des de fa dècades pel territori. Des d'ADIF, però, es va descartar d'entrada aquesta opció perquè faria endarrerir la reconstrucció del pont, no només per qüestions constructives sinó perquè no encaixa amb el concepte d'emergència pel temporal. Tot i això, el representant de la companyia es va comprometre a traslladar la petició i estudiar aquesta possibilitat amb més dades.

En un comunicat, l'Ajuntament de Blanes recorda que la construcció d'una segona via entre Arenys de Mar i Blanes és una assignatura pendent que es remunta a finals del segle passat. El que es voldria seria escurçar la durada del trajecte i transportar més viatgers, tal com es va poder fer durant la dècada dels 80 amb els trems semi-directes.

Segons el consistori, els 22 quilòmetres de via que separen Arenys de Mar i Blanes van formar part d'un projecte de desdoblament de la via del tren que va anunciar fa uns anys el Ministeri de Foment. Estava inclòs al Pla de Rodalies 2008-2015, on es va elaborar un estudi al respecte. Uns anys més enrere, el 1980, el Consell de Ministres ja havia aprovat un projecte anterior que no va fer-se realitat.

Reclamen millores en la connexió amb autobús

L'Ajuntament de Blanes també va reclamar que es millorés la freqüència dels autobusos-llançadora que supleixen el servei de tren entre Blanes i Malgrat de Mar interromput des del temporal Gloria pel col·lapse del pont. Segons dades de RENFE, actualment utilitzen aquest servei una mitjana de 2.000 viatgers al dia, a raó de sis autocars/hora i amb una connexió entre les dues poblacions cada deu minuts.

Des de Blanes s'ha suggerit també que els autobusos facin el trajecte fins a Santa Susanna per reduir la durada del recorregut que han de fer per arribar a Barcelona. També es va remarcar la necessitat que els horaris del tren coincideixin millor amb els serveis d'autobús per evitar esperes que s'afegeixen a la incomoditat d'haver de combinar tren i autobús per arribar a la destinació. Així mateix, es va demanar a Renfe que hi hagi busos-llançadora adaptats per poder atendre usuaris amb mobilitat reduïda.

Per últim, s'està treballant amb les diferents empreses de transports per incrementar els serveis per arribar fins a Barcelona o fins i tot crear-ne un de nou que vagi directament Blanes amb la ciutat comtal, reforçant l'oferta que hi ha actualment.

La trobada tècnica d'ahir dimarts es va fer a les oficines de RENFE-ADIF de Barcelona a petició del consistori blanenc, representat pel seu alcalde, Àngel Canosa, i acompanyat del primer tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat i Mobilitat, Jordi Urgell, així com pel regidor d'Alcaldia, Albert Sanz. La petició es va fer a la directora de Rodalies RENFE a Catalunya, Maite Castillo.