Detenen una parella a Saragossa per elaborar i vendre pizzes clandestines a establiments de Girona

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil va detenir el 10 de febrer a Zuara (Saragossa) una parella acusada d'elaborar a casa seva i distribuir pizzes clandestines en establiments de tot l'Estat, entre ells a Lleida, Barcelona, i Girona. Es tracta d'un home de 46 anys, G.P.S., i una dona de 45, C. E. C., de nacionalitat argentina i veïns de Zuara. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un altre contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social. Els detinguts comercialitzaven les pizzes per Internet i es calcula que en un any van distribuir més de 12.000 quilos de producte il·legal en una cinquantena d'establiments de 22 províncies. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets.

La investigació de la Guàrdia Civil va detectar que els detinguts comercialitzaven les pizzes per Internet i a través del telèfon mòbil i que no tenien cap documentació que acredités l'origen autoritzat del producte. També es va comprovar que en l'elaboració de les pizzes tampoc no complien les condicions higièniques requerides i que, per tant, aquesta activitat podia suposar un risc per a la salut pública. Finalment, després de les gestions fetes amb la subdirecció provincial de Salut Pública de Saragossa i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), es va esbrinar que no existia cap empresa inscrita al Registre Sanitari a Zuara.

L'espai on s'elaboraven les pizzes clandestines · Guàrdia Civil

Els agents del Seprona van aconseguir identificar la dona titular de l'habitatge des d'on s'elaboraven i venien les pizzes i van comprovar que el seu marit constava com a director comercial del negoci il·legal. També es va poder determinar que en un any –de gener de 2019 a febrer de 2020- s'havien distribuït més de 12.000 quilos de pizzes clandestines a una cinquantena d'establiments de 22 províncies espanyoles en transports que no reunien les condicions necessàries ja que no eren vehicles frigorífics. Els afectats són restaurants, càterings, hotels, pizzeries, càmpings, piscines, empreses d'organització d'esdeveniments i particulars.

Durant el registre domiciliari, el 6 de febrer, els agents van trobar un forn de grans dimensions, una màquina per amassar, dos taules de treball, dues envasadores al buit, dos congeladors, quatre frigorífics, nombrosos rotllos d'etiquetatge, safates, material per a l'elaboració de pizzes, bosses d'envasat de pizzes, bosses isotèrmiques per al transport, matèria prima i equips electrònics i informàtics.

De moment, la policia ha pogut constatar que els detinguts van enviar aquest producte a establiments d'Alacant, Astúries, Almeria, Barcelona, Burgos, Cadis, Castelló, Girona, Guadalajara, Osca, Jaén, Lleida, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, Salamanca, Sòria, Terol, València, Zamora i Saragossa.