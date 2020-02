Encasten un vehicle contra un banc i se n'emporten el caixer

Nou robatori amb encastaments a les comarques de Girona. Uns encaputxats van agafar un vehicle de grans dimensions, s'apunta a un tot terreny amb un tipus de ganxo, i el van encastar contra una entitat bancària de Vilablareix. Van emportar-se el caixer automàtic i van fugir. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona (AIC) estan investigant el nou assalt.

No descarten que aquest nou robatori amb encastament sigui obra d'una banda de lladres de l'Europa de l'Est que opera a la província de Girona des de fa uns mesos. Ha actuat sobretot a la comarca del Gironès i la Selva i estaria instal·lada a l'Empordà.

El succés de Vilablareix va tenir lloc pels volts de les tres de la matinada i el robatori es va produir al Banc Santander. Aquesta entitat bancària està situada al vial de servei que hi ha en parel·lel a la carretera de Santa Coloma i davant de l'edifici hi ha diverses pilones per evitar l'aparcament de vehicles que no van a fer cap gestió.

Els lladres van trencar aquests elements i van entrar el vehicle marxa enrere. Els Mossos investiguen com ho van fer però van «arrencar» el caixer automàtic que donava a fora del local. Per aconseguir-ho van fer moltes destrosses, principalment van fer miques tota la vidriera. El vehicle va entrar també a part de les dependències però no es van fer més destrosses. A dins el caixer hi hauria diners, però no va transcendir-ne la quantitat. És la segona entitat bancària que és víctima d'un robatori d'aquestes característiques a les comarques de Girona amb aquest modus operandi. A Riudellots de la Selva, la matinada del 29 de desembre uns lladres van encastar un tot terreny en un banc i es van emportar diners. Des del desembre, les comarques gironines han patit aquest tipus de robatori que anteriorment era més freqüent a l'àrea de Barcelona.

Vilablareix de fet és el segon cop que és objectiu d'aquests lladres. El 23 de desembre, uns lladres van estampar un vehicle contra la porta d'una empresa del polígon de Vilablareix i van robar la recaptació. Aquesta empresa es troba a dos carrers del banc ahir violentat. Amb el d'ahir, ja són vuit els robatoris amb encastament que ha patit la demarcació de Girona. La pressió policial de Mossos d'Esquadra i policies locals està intentant tancar el cercle i arribar a uns lladres que es mouen amb vehicles robats, que cometen els cops i després fugen sense que se'ls enxampi.