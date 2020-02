L'aeroport de Girona perd un 3,4% de passatgers durant el mes de gener

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha començat el 2020 amb xifres negatives. Per les instal·lacions de Vilobí van passar 36.129 passatgers durant el mes de gener, el que significa un 3,4% menys que durant el mateix mes de 2019. Tot i això, la xifra d'operacions va créixer un 65,4%, fins arribar a un total de 921. Segons fonts d'Aena, aquest elevat nombre d'operacions, més alt del que és habitual, es deu a l'activitat de vols d'avió general i d'entrenament que hi ha a les instal·lacions durant aquesta temporada d'hivern. Pel que fa al transport de mercaderies, ha crescut un 69,2% respecte el gener de l'any passat, de manera que s'han transportat 40.551 quilos.

L'aeròdrom gironí, doncs, segueix amb la seva tendència a la baixa. Aquest 2020 ha començat amb un 3,4% menys de passatgers que durant el primer mes de 2019, però s'ha de tenir en compte que ara fa un any la caiguda al gener va ser d'un 10%. Per tant, si durant el gener de 2018 van passar 41.718 passatgers per l'aeroport, ara han estat 10.000 menys.