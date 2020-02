Més de deu anys de presó per als dos acusats de segrestar una dona durant sis hores a Girona

Els dos homes acusats de segrestar una dona durant sis hores al seu cotxe a Girona han estat condemnats a més de 10 anys de presó. El tribunal ha rebaixat sis anys la pena demanada per les acusacions i ha tingut en compte l'atenuant de drogoaddicció perquè en el moment dels fets els autors estaven sota els efectes de diverses drogues. Ambdós han estat condemnats pels delictes de detenció il·legal, robatori amb violència, lesions i amenaces greus. La condemna, però, no és igual per als dos acusats, ja que un d'ells compta amb antecedents i se li ha aplicat un agreujant de reincidència. Els dos homes també hauran de pagar 31.940 euros en concepte d'indemnització. Es tracta d'una xifra una mica inferior als 40 mil euros sol·licitats per la Fiscalia i l'acusació particular.

Amb tot, la sentència no és ferma i es pot recórrer, una opció que l'advocat José Triviño, que defensa un dels condemnats, ja ha avançat que presentarà. «Demanarem un eximent incomplet per drogoaddicció per tal d'intentar rebaixar una mica la pena», va explicar.





El motiu del segrest, irresolt

La sentència no ha pogut esclarir els motius del mateix segrest, que va tenir lloc el juliol de 2018 quan la víctima pretenia treure el cotxe del garatge per anar a treballar. Els homes, que l'esperaven al recinte, van impedir que entrés al vehicle, van agredir-la i un cop reduïda la van immobilitzar al seient del darrere. Llavors van obligar-la a escriure pel mòbil un missatge a la feina per avisar que arribaria tard. Com que anaven destapats i la víctima els va veure, també la van amenaçar de fer mal a la seva família si els identificava, i van afegir que «tenim un amic que ens ho diu tot i si no ho fem nosaltres, ho deixarem als nostres companys».

Els segrestadors van fer diverses parades en una ruta que va durar més de sis hores i que va acabar a l'entrada del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. La primera va ser a Platja d'Aro, on s'aturaren uns 20 minuts per accedir un dels acusats dins un domicili. Llavors continuaren direcció Barcelona, sense oblidar una segona parada en un bar de carretera que els hauria entretingut prop d'una hora. Passada la una del migdia els presumptes segrestadors circulaven pel litoral barceloní i s'apropaven a l'antic Fòrum. Allí una patrulla de la Policia Local va aturar-los en veure que el vehicle feia maniobres estranyes. Durant el judici els condemnats van dir que no recordaven «res» perquè anaven «drogats». La víctima va declarar que «sabien el que es feien», però la sentència no ha pogut resoldre el mòbil d'aquest cas. Segons Triviño, els acusats «no sabien què fer amb la dona un cop efectuat el robatori».