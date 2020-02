El sindicat majoritari a Girona, Ustec·STEs, crida els docents a la vaga indefinida

El sindicat docent majoritari a Girona, Ustec·STEs, crida mestres i professors a fer «vaga indefinida o continuada amb dies concrets», tal com ha apuntat el portaveu Xavier Díez, «aquest curs i amb la intenció d'incidir en l'avaluació final». Els delegats sindicals han començat a explicar la proposta als claustres dels centres gironins, alhora que la formació hi treballa a la resta de Catalunya com una nova estratègia per exigir al Departament d'Educació que reverteixi les retallades aplicades a partir del 2010, amb motiu de la crisi.

La vaga és una proposta unilateral d'Ustec·STEs, però el 30 de gener tots els sindicats presents a la mesa de negociació amb Educació van signar un comunicat en el qual criticaven la seva negativa a negociar la reversió de les retallades per al curs 2020-2021. Els representants del professorat reclamen la recuperació de l'horari anterior a les restriccions, la reducció del nombre d'alumnes per aula o que no es tanqui cap grup classe a l'escola pública; a més de la conversió dels contractes d'un terç de jornada a mitja i l'estabilització del personal interí i substitut, l'augment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat a les aules, la retirada del Decret de plantilles o la recuperació del poder adquisitiu perdut.

Ustec·STEs recorda les vagues de fa deu anys contra les retallades que, denuncia, «s'han cronificat» i contrasta el creixement del PIB d'un 11,9% al llarg de l'última dècada amb la caiguda de la inversió educativa «un 17%».



«Més radicalitat»

«Després d'anys de retallades i que les meses de negociació no portin enlloc», el representant gironí del sindicat, Xavier Díez, ha dit que la vaga «és una opció». Davant el poc seguiment de les últimes accions convocades, creuen que «una proposta molt més contundent serà capaç d'animar la gent i d'intimidar l'administració». «És veritat que hi ha hagut certa moderació del professorat en mobilitzacions convencionals, però també n'hi ha que demana més radicalitat», va afirmar.