El Suprem ratifica la condemna dels activistes anti-MAT jutjats per la protesta de Fellines

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna dels sis activistes jutjats a l'Audiència de Girona per la protesta de Fellines (Gironès). Es tracta dels manifestants que van intentar impedir la construcció de la torre 66 de Molt Alta Tensió (MAT) i on un dels processats es va encadenar a un cotxe enterrat sota terra. El març del 2018 el tribunal els va condemnar per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, coaccions, desobediència i amenaces. Va ser llavors quan els hi va imposar penes de 6 a 9 mesos de presó i multes que van dels 120 als 1.080 euros. L'Audiència també va fixar 28.050,38 euros d'indemnització. El TS desestima el recurs de la defensa dels activistes i els hi imposa les costes processals.