Un brot de galteres afecta joves del Gironès i del Pla de l'Estany

Tècnics de l'Agència de Salut de Catalunya a Girona investiguen un brot de galteres (parotiditis) al Gironès i Pla de l'Estany. En el que va d'any hi han hagut més d'un centenar d'afectats sense gravetat. El 90% dels malalts són joves d'entre 16 i 30 anys i molts comparteixen centres educatius. Els tècnics que ho estan investigant contacten amb les persones relacionades amb els malalts per indicar-los si cal administrar-los alguna dosi de reforç de la vacuna.

I en el cas dels malalts, es recomana que es quedin a casa entre cinc i nou dies a comptar a partir dels primers símptomes. La malaltia acostuma a ser benigna però a vegades pot comportar complicacions com la inflamació del testicle o de l'ovari.

La parotiditis o galteres és una malaltia vírica aguda i contagiosa que es caracteritza per la inflor d'una o més glàndules salivals, generalment les paròtides. La malaltia acostuma a ser benigna però, a vegades, pot portar complicacions, com ara l'orquitis (inflamació del testicle) o l'ooforitis (inflamació de l'ovari).



Com és transmet la malaltia

La parotiditis es transmet de persona a persona per mitjà de les gotes de la respiració, per exemple quan s'estornuda, o per contacte directe amb objectes que han estat contaminats amb saliva infectada. Generalment, el temps que transcorre entre l'exposició al virus i el moment d'emmalaltir (període d'incubació) és de dotze a vint-i-quatre dies. El temps en què els malalts poden contagiar altres persones va des de tres dies abans fins a quatre dies després d'aparèixer la inflor de les galtes, encara que pot allargar-se fins a nou dies.

No hi ha tractament específic per a la parotiditis però es poden alleugerir les molèsties amb l'aplicació de compreses fredes o calentes al coll, la ingesta de líquids addicionals i aliments tous, fer gàrgares d'aigua tèbia amb sal i prenent paracetamol.