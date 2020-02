L'aeroport perd un 3,4% de viatgers durant el mes de gener

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha començat l'any 2020 amb xifres negatives. Per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van passar 36.129 passatgers durant el mes de gener, cosa que significa un 3,4% menys que durant el mateix mes de 2019. Tot i això, la xifra d'operacions va créixer un 65,4%, fins a arribar a un total de 921. Segons fonts d'Aena, aquest elevat nombre d'operacions, més alt del que és habitual, es deu a l'activitat de vols d'aviació general (és a dir, que no pertanyen a línies regulars) i d'entrenament que hi ha a les instal·lacions durant aquesta temporada d'hivern. Pel que fa al transport de mercaderies, ha crescut un 69,2% respecte al gener de l'any passat, de manera que s'han transportat un total de 40.551 quilos.

L'aeròdrom gironí, doncs, segueix amb la tendència a la baixa que ja va registrar durant la major part de l'any 2019. Aquest 2020 ha començat amb un 3,4% menys de passatgers que durant el primer mes de 2019, però s'ha de tenir en compte que ara fa un any la caiguda al gener va ser d'un 10%. Per tant, si durant el gener de 2018 van passar 41.718 passatgers per l'aeroport, ara han estat uns 5.000 menys.

Pel que fa a les companyies que operen a l'aeroport, un cop més ha estat Ryanair la que ha transportat la immensa majoria de passatgers: el 78,31% dels viatgers que van utilitzar les instal·lacions de Vilobí durant el primer mes de l'any ho van fer amb l'aerolínia irlandesa. A continuació es troba la russa Pobeda, que connecta Girona amb la ciutat de Moscou, amb un 18,04%.

Per nacionalitats, la majoria dels passatgers que van arribar a l'aeroport gironí durant el gener eren italians (12.281 persones), bona part dels quals procedien de l'aeroport de Pisa. En segon lloc hi ha els viatgers procedents de Rússia (8.530) i a continuació els d'Holanda (5.589), Alemanya (4.745) i el Marroc (3.001). En relació amb els aeroports de procedència, el primer lloc correspon al de Pisa, el segon al de Moscou-Vnukovo, el tercer a Eindhoven i en quarta posició se situa el de Rabat.

Però malgrat que el nombre de passatgers hagi baixat, la quantitat d'operacions s'ha multiplicat. Així, mentre que el gener de 2019 es van registrar 557 operacions, durant el gener de 2020 s'ha arribat fins a les 921. Es tracta d'un increment poc habitual en un mes de gener, i més tenint en compte que el nombre de passatgers ha disminuït. En aquest sentit, fonts d'Aena assenyalen que el creixement correspon a l'alt volum d'aviació general i d'entrenament que hi ha a les instal·lacions durant la temporada d'hivern.

En relació amb el transport de mercaderies, igual que el nombre d'operacions, també ha crescut. En total, s'han transportat 40.551 quilos durant el primer mes de l'any, la qual cosa significa un creixement de gairebé el 70% respecte al mateix mes de 2019. En tot cas, però, el volum del transport de mercaderies a l'aeroport gironí es mou en xifres molt discretes i per tant no és especialment rellevant.