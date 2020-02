Pinten símbols independentistes en bústies, edificis i vehicles de l'empresa Correus de la província

Aquest matí diverses poblacions de les comarques gironines on hi ha la presència de l'empresa Correus s'han llevat amb pintades.

El col·lectiu l'Estaca, que ha reivindicat, l'acció ha pintat símbols independentistes en bústies, edificis i vehicles de l'empresa Correus de la província. Bàsicament han dibuixat estelades de color vermell.

Entre les poblacions n'hi ha sobretot de l'Empordà i de la comarca de la Selva.

Aquest grup independentista ha difós la seva actuació a través de la xarxa social Telegram.

En el post a la xarxa social, asseguren que aquesta matinada la companyia estatal "Grupo Correos" ha repartit Cartes per la Independència arreu de Catalunya".

Una d'aquestes suposades cartes és on el moviment Estaca assegura el següent: "Malgrat la repressió política, judicial i policíaca; malgrat la renúncia i desori dels nostres partits polítics; malgrat la desorientació de les nostres entitats civils; malgrat el desencís de tants i tantes catalanes: hem pres la ferma decisió de seguir. La lluita per la Independència no ha acabat"

I afirmen que l'empresa Correus els ha ajudat a difondre avui el seu missatge. Afirmen que l'empresa a més "ostenta el monopoli del sector" i "degrada els seus treballadors amb sous de misèria".