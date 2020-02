Renfe atribueix els retards de l'Euromed al «Gloria»

Renfe atribueix els successius retards que ha patit l'Euromed als estralls provocats pel temporal Gloria i diu que ara el servei ja opera "amb relativa normalitat". Precisament, aquest dijous es compleix un mes de la nova connexió, que uneix Girona i Barcelona amb València i Alacant passant per la variant de Vandellós. El portaveu de la companyia, Antonio Carmona, admet que el temporal va provocar "importants retards" no només amb l'Euromed, sinó també amb moltes altres línies. Però també explica que la companyia està fent "un seguiment específic" per donar "el millor servei". Pel que fa a la connexió amb alta velocitat entre Girona i Barcelona, Carmona explica que "si hi ha possibilitat" es milloraran les freqüències dels últims AVE.

L'entrada en servei de l'Euromed, que connecta Girona i Figueres amb València i Alacant, va suposar canvis en els horaris de l'alta velocitat. Renfe va suprimir tres dels AVE que feien el trajecte Girona-Madrid a canvi de posar en servei quatre trens amb destí a la comunitat valenciana. Hi ha les mateixes freqüències entre Girona i Barcelona, això sí. Però amb alguns canvis d'horari.Sigui com sigui, l'Euromed acumula queixes dels usuaris. Sobretot, pels retards que pateixen els trens que a la tarda venen des de Barcelona amb destí Girona i Figueres. I això, de retruc, també provoca cues a les estacions.El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, admet que els nous serveis van començar amb mal peu. Perquè ho van fer una setmana abans de l'arribada del temporal Gloria, que va provocar "molts problemes" tant a Catalunya com al País Valencià, i això es va traduir en "importants retards".

No només amb els Euromed que passen per la variant de Vandellós, sinó també amb la resta de serveis (com rodalies i regionals)."Una vegada passat el temporal, però, el servei es dona amb relativa normalitat", explica Carmona. Pel què fa als Euromed que surten de Figueres i Girona en direcció sud, el portaveu de Renfe concreta que aquí no hi ha retards. Simplement, explica, s'han canviat els trens. I diu que els Euromed, com els AVE, també són "confortables, fiables i adients".Cada dia, de Figueres-Vilafant surten Euromed a les 7.10, a les 9.10, les 13.10 i a les 17.10. I setze minuts més tard, arriben a Girona. En sentit contrari, cada dia hi ha dues freqüències d'Euromed. La primera arriba a Barcelona a les 9.55 i la segona, ho fa a les 19.05.

En relació a les queixes pels retards, Antonio Carmona precisa que des de la companyia s'està fent "un seguiment específic de tots els nostres trens, en especial aquells que hem modificat, per veure'n l'evolució perquè entenem que hem de donar el millor servei". "És allò amb què treballem; fent seguiment perquè tot vagi amb normalitat", subratlla.AVE al vespre, "si hi ha possibilitat"Pel què fa a la línia d'alta velocitat, els usuaris també es queixen que, al vespre, entre Barcelona i Girona no hi hagi cap AVE entre les 19.25 i les 21.40. Els únics serveis que Renfe presta entre aquestes dues hores no són d'alta velocitat, sinó de mitja distància o regionals.

El portaveu de la companyia explica que des de Renfe estan "atents" a allò que els demanen els clients i fan seguiment de les "peticions". "Fa un temps, per exemple, vam modificar els horaris dels primers trens que venien cap a Girona pel grup que ens demanava arribar abans de les vuit del matí", concreta Carmona. I en relació a aquest buit del vespre, conclou: "Si hi ha possibilitat de millorar-ho, ho farem".