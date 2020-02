Set pobles de la Garrotxa tindran lectors de matrícules aquest any

El Consell Comarcal de la Garrotxa preveu tenir instal·lades les càmeres amb lectors de matrícula als principals accessos de set municipis abans que acabi l'any. Al pròxim ple de març, s'aprovarà el plec de clàusules de la licitació del lloguer i manteniment de tretze aparells per un període de cinc anys i amb un import màxim de 260.000 euros.

Es tracta d'una prova pilot que ha comptat amb la coordinació del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra. Finalment seran set municipis i no tots els que hi participaran. «Ens hauria agradat que hi fossin tots perquè amb les mateixes càmeres hauríem pogut cobrir tota la comarca», subratlla el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach (JuntsxCat).

Se n'instal·laran un total de tretze als següents municipis: Maià de Montcal (1), les Planes d'Hostoles (2), les Preses (2), la Vall de Bianya (2), Sant Jaume de Llierca (2), Besalú (1) i Sant Joan les Fonts (3). Les tretze càmeres s'instal·laran als principals accessos per cobrir zones urbanes i també polígons industrials. Entre els pobles que no hi participen hi ha Castellfollit, Sant Feliu de Pallerols o la Vall d'en Bas.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa ha lamentat que la mesura, que contribuirà a reforçar la seguretat al territori, no hagi convençut tots els municipis. «És un actiu més per controlar la delinqüència i una eina que va molt bé per als Mossos d'Esquadra per detectar entrades i sortides de vehicles sospitosos», ha subratllat.

El sistema permet captar imatges a temps real de les matrícules dels vehicles. Les imatges s'enviaran a les oficines dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, des d'on es guardaran i gestionaran. Cada municipi participant, a més, haurà de signar un conveni amb el Departament d'Interior.

Aquesta és una prova pilot que s'ha fet amb la coordinació dels Mossos d'Esquadra i la conselleria d'Interior. És la primera implantació de lectors de matrícula que es fa en l'àmbit supramunicipal a comarques gironines.

Per facilitar el procés, es va decidir fer una compra agregada del material mitjançant un sol concurs públic. Finalment, però, serà un lloguer de càmeres per evitar que la tecnologia quedi obsoleta. L'empresa que guanyi el concurs assumirà també la despesa del manteniment i reparació per un període de cinc anys per un import màxim de 260.000 euros. El cost es repartirà entre els diferents municipis participants.

El concurs es traurà a licitació després que el ple del Consell Comarcal n'aprovi el plec de clàusules el mes vinent. Des de l'ens comarcal s'han assumit els 9.000 euros que han costat els estudis tècnics previs dels vuit municipis que hi estaven interessats. El projecte es va iniciar el 2016 amb la previsió que hi participessin tots els municipis de la Garrotxa.