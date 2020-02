Trànsit embolica el radar sabotejat de l'A-2 a Riudellots sense previsió d'arreglar-lo en breu

La tardor-hivern del 2019 irrompia a escena un grup separatista que es fa dir L'Estaca que, en senyal de protesta per la condemna als polítics responsables de l'organització del referèndum il·legal de l'u d'octubre de 2017, van decidir cremar i sabotejar diversos radars de control de velocitat col·locats en autopistes i autovies de les províncies de Girona i Lleida. Les accions obeïen, segons va anunciar el mateix col·lectiu, a la reinvidicacio de «la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió com a passos imprescindibles per negociar la independència de Catalunya». Un dels aparells que va patir el sabotatge de L'Estaca és el radar que està situat a l'autovia A-2, al seu pas per Riudellots de la Selva, que recentment el Servei Català de Trànsit ha embolicat amb plàstic negre. Fonts de l'organisme han explicat que l'aparell romandrà en aquest estat fins que no sigui reparat. De moment, Trànsit no proposa cap data aproximada sobre quan el radar tornarà a ser operatiu. En aquest cas els vàndals van calar-hi foc el 17 d'octubre de l'any passat, en una acció que van estendre a més a l'Eix Transversal.

Els Bombers van intervenir en els dos sabotatges. El primer que va quedar pres per les flames va ser el radar de l'Eix Transversal que està situat al tram de carretera que passa per Brunyola. Els independentistes van recórrer a algun tipus de substància inflamable per encendre'l. A continuació, van sabotejar l'aparell controlador de la velocitat que hi ha a Riudellots de la Selva, a l'autovia A-2. El 5 de desembre hi va haver una nova onada de sabotatges que es va estendre a més punts de Catalunya i que va deixar 35 radars fixos inutilitzats. A Girona l'acció reivindicada pel grup anomenat L'Estaca per reclamar «la llibertat dels presos polítics» es va fer a a C-63 al seu pas per Riudarenes, a l'Eix Transversal, a Santa Coloma, a l'N-II, a l'altura de Figueres, i també a la C-31 a Siurana.