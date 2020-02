Un brot de galteres afecta més de 100 joves del Gironès i el Pla de l'Estany

Tècnics de l'Agència de Salut de Catalunya a Girona estan investigant un brot de parotiditis (galteres) que afecta principalment joves de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. Des de principis d'any, el brot ha afectat més d'un centenar de persones però no ha causat gravetat, segons informa l'Agència de Salut Pública. Es desconeix el nombre de persones que estan afectades actualment així com el possible origen del brot perquè les dades s'estan investigant.

El que sí que s'ha confirmat és que el 90% dels afectats són persones joves, d'entre 16 i 30 anys, moltes de les quals comparteixen centres educatius. Segons ha pogut saber Diari de Girona, part dels afectats per parotiditis són estudiants de diverses facultats de la Universitat de Girona. De fet, un dels centres d'atenció primària que ha diagnosticat alguns dels casos és el de Montilivi. Fonts de la Universitat de Girona afirmen que el brot no els «sorprèn» i que ja estan acostumats que «pràcticament cada any se'n detectin casos». Ho atribueixen, tal com ha reiterat Salut Pública, al fet que durant els anys 1994, 1995 i 1996 –grup d'edat en què hi hauria alguns dels afectats– es va posar una vacuna poc efectiva contra el virus de la parotiditis, per la qual cosa, els joves que han rebut una de les dues dosis durant aquests anys, s'han d'administrar una dosi de record.



Protocol de prevenció i control

Els tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona que estan investigant el brot s'estan posant en contacte amb les persones relacionades amb els

afectats per indicar-los si cal administrar alguna dosi de reforç de la vacuna. També es recomana a les persones que han emmalaltit de parotiditis que s'estiguin a casa entre cinc i nou dies, des de l'inici dels símptomes. La carta de Salut Pública indica que, d'acord amb el protocol de prevenció i control de les galteres, es recomana la vacunació als contactes freqüents de la persona afectada, si són nascuts després de l'any 1966, no estan vacunats i no han passat la malaltia. La millor mesura preventiva és rebre dues dosis contra el virus de la parotiditis durant la infància: la triple vírica (també immunitza contra el xarampió i la rubèola) s'administra en dues dosis als dotze mesos i als tres anys.

La parotiditis és una malaltia contagiosa causada per un virus que es caracteritza per la inflor d'una o més glàndules salivals, generalment paròtides, que estan situades a sobre de la mandíbula. La malaltia és considerada normalment benigna, encara que a vegades poden aparèixer complicacions, especialment en adults.