Un brot de gastroenteritis afecta unes 70 persones allotjades en un hotel de La Molina

Un brot de gastroenteritis ha afectat 65 menors d'entre 7 i 17 anys i 8 adults allotjats en un hotel situat a prop de la zona de Pista Llarga de l'estació d'esquí de La Molina, on hi passaven la Setmana Blanca. Els primers símptomes es van detectar dimecres al vespre i un equip mèdic de l'Àrea Bàsica de la Fundació Hospital de Puigcerdà es va desplaçar durant la nit fins a l'establiment hoteler per atendre'ls in-situ. Posteriorment, cap a la mitjanit, dos adolescents van ingressar a Urgències de l'Hospital de Cerdanya i on s'hi van estar fins a primera hora del matí, segons han confirmat fonts del centre hospitalari. Aquest dijous també es va desplaçar al centre una treballadora i tres nens, que també van rebre l'alta poques hores després.

Des de la Fundació Hospital de Puigcerdà han explicat que el primer avís que van rebre, aquest dimecres, era per set nens que tenien diarrea, vòmits i febre. Aleshores, s'hi van desplaçar a l'hotel dos metges, un de Bellver de Cerdanya i un altre de la capital de la comarca, on durant la nit i matinada de dimecres a dijous van acabar visitant 28 menors. Mentre, al matí següent, la xifra havia pujat fins als 65 infants i joves i 8 adults, els quals van ser atesos in-situ per un equip de dos metges, dos infermeres i una administrativa.

Els afectats corresponen a grups d'escolars provinents de diferents comunitats autònomes de l'Estat i també de França. Una part d'ells són joves provinents d'Elx i també n'hi ha de l'Alta Garona, al departament d'Occitània. De moment es desconeix si l'origen del brot està relacionat amb una intoxicació alimentària o un virus.