La Cambra reclama la construcció del nou Trueta en un espai amb «capacitat de creixement»

La Cambra de Comerç de Girona reclama la construcció del nou hospital de Girona i afirma que s'ha d'abordar el projecte "sense més dilació" perquè corre el risc de convertir-se en una nova N-II, "sempre pendent de terminis inacabables". Un cop el Departament de Salut ha definit que el nou hospital ocuparà 95.000 metres quadrats construïts, el proper escull és definir-ne la ubicació. En un comunicat, la Cambra no es decanta ni per l'opció de Salt (Gironès) ni els terrenys de Domenys, a Girona, però sí considera que l'emplaçament ha de tenir "capacitat de creixement" i suficient espai per integrar assistència, docència, recerca i transferència per assegurar que el nou Trueta sigui una "referència" per a tot Catalunya.

La Cambra de Comerç de Girona ha fet públic un seguit de punts que considera que ha de tenir el nou Trueta i mana la pressa al Departament perquè tiri endavant l'hospital "sense més dilació". Segons la Cambra, el futur centre ha de ser "un veritable centre hospitalari d'alta tecnologia" perquè sigui un pol de generació de coneixement i impulsi la transferència tecnològica aportant solucions a reptes mèdics.

D'aquesta manera, la Cambra sosté que l'hospital dinamitzarà la creació d'empreses altament innovadores i, això, comportarà la generació de llocs de treball d'alta qualitat i atraurà talent a les comarques gironines. Els empresaris gironins també aposten per impulsar la recerca perquè el Trueta també sigui un referent internacional científic.

Segons la Cambra, cal "superar d'una vegada l'històric dèficit de recursos en salut que pateix" la demarcació en comparació amb la resta del país. I això passa, apunten, per crear un nou centre que integri assistència, docència, recerca i transferència i convertir-lo en un "espai de referència i atracció".

En relació a la ubicació, la Cambra no es mulla però sí que defensen que el nou hospital ha de tenir "capacitat de creixement" en els espais necessaris al llarg del temps i, alhora, ha d'incorporar zones verdes que "reforcin la seva sostenibilitat i integració amb l'entorn" preveient, també, les necessitats de mobilitat "reforçant les vies d'accés i el conjunt d'infraestructures a la seva àrea d'influència".

"Cal ser conscients que és una inversió que repercutirà en les properes dècades i que ha de convertir-se en una oportunitat per al conjunt de les comarques gironines", apunten. La Cambra adverteix que no prendre "amb celeritat" la decisió de tirar endavant l'hospital, pot convertir les instal·lacions en "una nova N-II", una infraestructura "sempre pendent de terminis inacabables".