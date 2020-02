Multen amb 3.000 euros un establiment de Banyoles per vendre alcohol a un menor

La Policia Local de Banyoles ha multat amb 3.000 euros un establiment de la localitat per haver venut alcohol a un menor. Es va detectar dissabte passat durant un dispositiu conjunt amb Mossos d'Esquadra que es va organitzar arran de les sospites que tenien. Pels volts de les set de la tarda, els agents van comprovar com un dels treballadors del comerç no demanava el DNI a un menor quan aquest es disposava a pagar les begudes alcohòliques. El regidor de Seguretat, Lluís Costabella, recorda que cal complir la normativa i avisa que la policia actuarà per "sancionar aquells que ho incompleixin".

A banda de la sanció, des de la Policia Local s'ha fet també una campanya amb visites als establiments per recordar-los que està prohibit vendre alcohol a menors. Una acció que s'ha fet coincidint amb la celebració del Carnestoltes aquest cap de setmana.