Petits Grans Hotels de Catalunya, Filippo Rigat i Cuina Volcànica de la Garrotxa, reben els Premis G!

L'empresari del sector hoteler Filippo Rigat i Tortorici, l'associació Petits Grans Hotels de Catalunya i l'associació Cuina Volcànica de la Garrotxa són els guardonats en els premis G! honorífics. Els premis G! de comunicació es van concedir als treballs publicats i divulgats a la revista National Geographic Traveler, al diari i revista digitals israelians Israel Hayom i Jewish Traveler, al programa nord-americà Bare Feet with Mickela Mallozzi i al blog de viatges Journalist on the Run. El premi en la categoria de recerca i investigació Yvette Barbaza es va concedir al projecte de recerca «La cuina de l'arròs a la destinació Costa Brava. Una etnografia gastronòmica i cultural».

Els Premis G! de turisme de les comarques de Girona, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, van arribar ahir a la catorzena edició i van reunir 200 persones, entre autoritats, guardonats i representants del sector turístic gironí. Els premis es divideixen en tres categories, en què es lliuren guardons honorífics, premis de comunicació i el premi de recerca i investigació turística.

El lliurament dels premis d'aquesta edició va tenir lloc ahir al vespre a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. L'acte el va presidir Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

El premi Josep Pujol i Aulí a la tasca professional va ser atorgat a l'empresari hoteler Filippo Rigat i Tortorici, en reconeixement a la seva trajectòria professional en el desenvolupament del turisme a les comarques de Girona.

El Xiquet Sabater al projecte empresarial, va ser per a Petits Grans Hotels de Catalunya, marca d'hotels-boutique de petita dimensió creada fa setze anys.

El Jordi Comas i Matamala va recaure en Cuina Volcànica de la Garrotxa, pel compromís amb el territori, la recuperació i la promoció d'una cuina amb identitat pròpia.

El Juli Soler i Lobo per a Toni Gerez i Dieguez, en reconeixement de la seva tasca en el sector de la restauració.



Premis G! de comunicació

El Premi G! de comunicació, en la categoria de mitjans impresos, va ser per a Carlos Sánchez Pereyra, pel reportatge «Empordà: el llenguatge del vi català», publicat a la revista National Geographic Traveler en l'edició de Llatinoamèrica.

En categoria de mitjans audiovisuals, el va guanyar la ballarina professional i comunicadora Mickela Mallozzi, pel programa Bare Feet with Mickela Mallozzi, «Episodi 303. Girona. Catalunya», emès a través de la cadena PBS als Estats Units.

En mitjans digitals, va guanyar Jacob Meir Maor per la publicació dels articles «Girona, una parada important a la història jueva» i «Catalunya a través d'ulls jueus», a Jewish Traveler, i «El llegat jueu a Girona», a Israel Hayom.

En mitjans audiovisuals digitals, el premi G! se'l va endur la bloguera Janet Neweham, per la col·lecció de quatre vídeos en el post «21 things to do in Costa Brava: culture, character and charcuterie», publicats al blog Journalist on the Run.

El Premi G! de recerca Yvette Barbaza al millor treball de recerca, va ser per a Sergi Yanes Torrado i Margalida Mulet Pascual, pel projecte «La cuina de l'arròs a la destinació Costa Brava. Una etnografia gastronòmica i cultural»