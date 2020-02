Pintades independentistes i boicot en seus, bústies i vehicles de Correus

Nova acció del grup independentista l'Estaca a les comarques de Girona. Ahir, aquest col·lectiu va actuar de matinada en poblacions on hi ha la presència de l'empresa Correus. Els membres del grup van dedicar-se a fer pintades independentistes i boicotejar l'empresa.

El col·lectiu va reivindicar l'acció, que va consistir principalment a pintar símbols independentistes en bústies, edificis i vehicles de l'empresa. Amb un esprai vermell es van dedicar a dibuixar estelades en aquests elements que majoritàriament es troben en els carrers. Entre les poblacions afectades hi ha Girona,, Figueres, Riudellots de la Selva, Torroella de Montgrí, Sant Pere Pescador, Aiguaviva, Camallera i Bàscara. L'acció es va fer a tot Catalunya i a les comarques de Girona es va concentrar en municipis de l'Empordà i la Selva. L'Estaca també va intentar impedir que els empleats de Correus poguessin treballar, ja que algunes furgonetes van aparèixer boicotejades i no es podien arrencar.



Difós a Telegram

Aquest grup independentista va difondre la seva actuació a través de la xarxa social Telegram. En el post a la xarxa social, asseguren que durant la matinada «la companyia estatal Grupo Correos ha repartit Cartes per la Independència arreu de Catalunya».

Una d'aquestes suposades cartes és on el moviment Estaca assegura el següent: «Malgrat la repressió política, judicial i policíaca; malgrat la renúncia i desori dels nostres partits polítics; malgrat la desorientació de les nostres entitats civils; malgrat el desencís de tants i tantes catalanes: hem pres la ferma decisió de seguir. La lluita per la independència no ha acabat»

També afirmen que l'empresa Correus els ha ajudat a difondre el seu missatge i critiquen la companyia ja que, segons la seva opinió, «ostenta el monopoli del sector» i «degrada els seus treballadors amb sous de misèria».



L'acció de Figueres

Dels punts on va actuar ahir aquest grup, la ciutat de Figueres és una de les més poblades. En aquest municipi, quatre furgonetes de l'oficina de logística de Correus del carrer Sant Pau van patir pintades i sabotatges en els tubs d'escapament posant-hi poliuretà. Fonts de l'oficina van relatar al setmanari Emporda.info, del mateix grup editorial de Diari de Girona que lamentaven aquest atac «perquè, més enllà de l'acció reivindicativa, els principals afectats són tots els usuaris que deixaran de rebre els productes que esperaven mentre no puguem moure les furgonetes». L'empresa ja ha presentat denúncies pels danys.



Radars cremats

Es dona el cas que l'Estaca és el grup independentista que el desembre va cremar diversos radars fixos de les carreteres catalanes. En aquell cas també va reivindicar l'acció. Arran de la seva actuació van quedar inutilitzats 35 radars de Catalunya. Uns aparells que en bona part estan per reparar. L'octubre passat a Girona també es van incendiar dos aparells més situats a l'Eix i l'A-2, però en aquest cas no va haver-hi reivindicació dels fets, com en canvi va passar amb la segona onada de radars cremats i en aquests últims fets destinats a l'empresa Correus.