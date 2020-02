La plataforma 'No és un Vial' d'Olot aconsegueix més de 7.000 signatures

Representants de la plataforma veïnal 'No és un vial, és un carrer' d'Olot es reuniran el pròxim 27 de febrer amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, per traslladar-li la necessitat i "preocupació" per no tenir encara la futura variant d'Olot. Durant la reunió també li lliuraran més de 7.000 signatures recollides. Des de la plataforma, constituïda ara fa gairebé un any, insistiran que la Generalitat "té un deute amb Olot" amb una carretera de circumval·lació pendent des de fa anys. També reclamaran actuacions a curt termini.

"La nostra plataforma va irrompre va onze mesos en l'escenari ciutadà, trencant un status quo acceptat per la majoria a costa de la paciència i salut dels nostres veïnats", afirmen en un comunicat. Durant aquests mesos vénen denunciant les diferents problemàtiques que pateixen amb el trànsit de camions i vehicles pesants que circulen per la carretera que connecta amb el túnel de Bracons i Les Preses. "Tal com està estructurada la xarxa industrial i la seva logística, la solució inexcusable passa per la urgent construcció d'una circumval·lació (variant d'Olot) preparada per absorbir la tipologia de vehicles que hi transiten, que permeti desintoxicar les vies urbanes i disminuir les emissions, evitant les parades i arrancades procurant un trànsit fluid. A més a més, defensen que cal un nou model de mobilitat més sostenible.

Al marge de la reunió amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, el pròxim 27 de febrer, també volen reunir-se amb el cap dels serveis territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, per parlar de mobilitat i demanar restriccions mentre la variant no sigui una realitat.

Des de la plataforma recorden que en l'última reunió amb l'Ajuntament d'Olot es va parlar de la col·locació per part del Departament de Territori d'una estació per mesurar els nivells de contaminació, responent així a la seva petició per tenir dades reals. D'aquí a uns mesos, també hi ha previst col·locar radars de tram per obligar els conductors a conduir a menys velocitat. I com a prova pilot de la progressiva transformació en una avinguda verda, també s'enjardinarà un dels seus segments més saturats.