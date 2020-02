El secretari de Banyoles, nou director del Patronat de Turisme

Les coses de palau, ja se sap... van a poc a poc i l'administració no és gairebé mai un bon exemple de les excepcions que confirmen la regla. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona té nou director, un any i cinc mesos després que Ramon Ramos deixés el càrrec per anar a la delegació de la Generalitat a Girona. La decisió es va prendre ahir a la tarda, poc abans de l'entrega de premis G! i l'escollit és el secretari de l'Ajuntament de Banyoles, Norbert Bes Ginesta.

La ruenió es va celebrar a Banyoles, la mateixa ciutat on ahir es va fer l'entrega dels premis G! i la mateixa ciutat de la qual és alcalde el president del Patronat i de la Diputació, Miquel Noguer. Per tant, ningú podrà dir que el nou director i el president de l'entitat de promoció turística no es coneixen prou. Ha hagut de passar quasi un any i mig perquè finalment s'ocupi la cobejada plaça i s'han hagut de fer dos concursos -el primer va quedar desert-, fet que ha alentit encara més la tria del nou responsable.

Norbert Bes, llicenciat en Dret i Administració Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UOC, es va incorporar a l'Ajuntament de Banyoles el juliol de 2016. Tota la seva trajectòria professional ha estat lligada al servei públic; abans d'arribar a la capital de l'Estany havia estat secretari als ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella i la Roca del Vallès. Entre desembre de 2014 i juny de 2016 va treballar a la Delegació de la Generalitat davant la UE a Brussel·les i de novembre de 2006 a juny de 2008 ho va fer al Servei Jurídic de la Diputació de Girona.



Coneixement d'idiomes

El perfil de Linkedin destaca els seus coneixements en idiomes. A part del català i el castellà, que se li suposen, també assegura saber francès, italià, rus, alemany i anglès. És autor del llibre El Turisme i la Unió Europea: la seva incidència a les comarques gironines, editat per la Fundació Caixa de Girona el 2001.

Bes substituirà Ramon Ramos Argimon, que el setembre de 2018 va passar a ocupar la plaçaça de cap de gabinet del delegat del Govern a Girona, Pere Vila. Ramos tancava una etapa d'onze anys al capdavant de la direcció general del Patronat de Turisme. L'antic director estava afectat per la Llei Arsal, que obliga a fer un concurs públic per accedir a càrrecs com aquest. Ell no va havia fet cap concurs, perquè quan hi va accedir, la llei no havia entrat en vigor.

El Patronat va convocar el primer concurs el febrer de 2019, però l'agost d'aquell any va haver de declarar-lo desert perquè no va trobar el candidat ideal. La intenció era convocar un segon concurs públic que es pogués resoldre abans de finalitzar l'any. Tampoc va ser possible i s'ha hagut d'esperar un més i mig més per trobar un perfil que el Consell d'Administració considera l'adequat.

La llei també obliga que els càrrecs directius d'empreses públiques siguin funcionaris de carrera, una condició que Ramos no complia, però si que ho fa el nou director de l'organisme.