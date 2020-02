Els lladres anit, amb un embornal, van rebentar l'aparador d'una botiga de roba de la plaça Clarà d'Olot. Van entrar i se'n van endur els diners que la responsable de la la botiga hi havia deixat. Van aprofitar per endur-se un ordinador portàtil. No es van endur ni roba ni cap més altra element de la botiga. L'aparador de vidre reforçat va quedar destruït a la part que va rebre l'impacte. La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra busquen els responsables.