Denuncien amenaces d'instituts a joves que es negaven a fer l'avaluació d'ESO

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha denunciat que en alguns instituts, com el Vallvera, de Salt, o el Rafael Campalans, d'Anglès, els equips directius han amenaçat els alumnes que es negaven a fer les proves de competències bàsiques de no obtenir el títol de l'ESO.

Mitjançant un comunicat, l'organització assegura que a un institut de Vilafranca també s'ha cridat militants del SEPC i d'Arran per intimidar-los, i que en altres centres de Manresa i Barcelona han rebut pressions i han confiscat el material que facilitava el sindicat per promoure el boicot de les proves –que a les xarxes socials s'ha difòs amb l'etiqueta #incompetències20. Segons el SEPC, a la majoria d'instituts on hi ha hagut aquests problemes, s'ha amenaçat els estudiants de suspendre assignatures i amb expulsions.

Per aquest motiu, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans va considerar que s'ha fet una «vulneració de drets» dels estudiants i va recordar que les proves de competències bàsiques no determinen la qualificació dels alumnes ni tampoc l'obtenció del títol de graduat. En concret, el SEPC va afirmar que «alguns centres han respost a les estudiants que participaven del boicot de forma coercitiva, sota amenaces de tipus acadèmic com: no obtenir el títol de l'ESO, suspendre les assignatures respectives o aconseguir menor nota en aquestes...».

Dimecres i dijous d'aquesta setmana s'han realitzat les proves d'avaluació de competències de quart d'ESO, que a les comarques de Girona han realitzat 8.320 estudiants; 79.036 noies i nois a tot Catalunya.

La primera jornada d'exàmens va incloure els de llengua estrangera, catalana i matemàtiques, i la segona, de l'àmbit cientificotecnològic –amb exercicis relacionats amb fenòmens naturals i tecnològics– i llengua castellana. Amb aquesta avaluació, el Departament d'Educació de la Generalitat vol determinar quin és el grau d'assoliment de les competències bàsiques dels joves quan acaben l'etapa obligatòria.