Veïns d'Olot lliuraran 7.000 firmes al Govern per reclamar la variant

Els veïns de la plataforma No és un Vial, és un Carrer aniran a Barcelona a lliurar 7.000 signatures per reclamar una variant d'Olot. Els veïns precisen que no es tracta de reclamar la variant de 200 milions d'euros que forçosament ha de connectar amb la variant de les Preses, sinó que volen algun tipus de variant que els estalviï suportar el pas de 20.000 vehicles diaris i consegüentment respirar aire contaminat i sentir sorolls de motors i frenades a totes hores.

Els veïns consideren que la manca d'una variant que possibiliti vorejar el nucli urbà d'Olot ha convertit la ciutat en una xarxa de carreteres per on circulen tota mena de «vehicles i mercaderies».

Amb els plecs de signatures sota el braç, seran rebuts pel secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Els veïns relaten que aprofitaran la reunió per, a més de lliurar les signatures, traslladar les seves reivindicacions i arguments. Afirmen que demanaran actuacions a curt termini.

A més, els veïns tenen previst reunir-se amb el cap dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, per parlar de mobilitat i de normativa. Han anunciat que li plantejaran dubtes normatius i inquietuds al voltant de la mobilitat. Li volen fer saber la seva voluntat de demanar restriccions del trànsit mentre la variant no estigui implementada la variant d'Olot.



Estació per mesurar l'aire

La plataforma No és un Vial, és un Carrer» manté una mesa de negociació amb l'Ajuntament. Segons la plataforma, l'Ajuntament els ha gestionat la instal·lació d'una estació oficial per mesurar la contaminació. Es tracta d'una de les estacions mòbils del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La Plataforma també avisa que en un termini de mesos, l'Ajuntament col·locarà radars de tram que serviran per conscienciar els conductors que no estan circulant per una via ràpida, sinó per un carrer amb persones que viuen i dormen a tocar. Com a prova pilot de la progressiva transformació en una avinguda verda, s'abordarà l'enjardinament d'un dels seus segments més saturats, per apaivagar la contaminació.



Emergència

Els veïns consideren que la manca d'una variant els manté ancorats en una situació d'atac a la salut i la sostenibilitat. Afirmen que la situació també afecta les avingudes Santa Coloma i Reis Catòlics i que ho poden demostrar amb dades. Consideren que l'orografia i la mala planificació ho agreugen.