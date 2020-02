Dos xocs en poques hores a l'AP-7

L'AP-7 va viure ahir un matí complicat a l'altura de Girona oest, amb dos accidents succeïts gairebé al mateix punt i amb les mateixes característiques. El primer xoc va tenir lloc a un quart de sis de la matinada a l'altura de Salt entre un turisme i un camió, que va deixar l'únic ocupant del cotxe atrapat dins el vehicle. L'incident es va produir quan el turisme va encalçar per la part de darrere un tràiler. En aquest cas, el conductor del cotxe va resultar ferit lleu i va ser evacuat a l'hospital Josep Trueta amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van encarregar-se de rescatar l'ocupant del vehicle atrapat.

Poca estona després, cap a les set del matí, un altre turisme es va encastar contra un altre camió mentre circulaven a la mateixa via i només uns metres més avall d'on va tenir lloc el primer xoc, ja al terme municipal de Sant Gregori i en el mateix sentit de la via. En aquesta ocasió, per motius desconeguts, un turisme va quedar incrustat al darrere d'un camió frigorífic i l'ocupant del cotxe també hi va quedar atrapat. Va resultar ferit lleu. Els Bombers van haver d'utilitzar una grua que va arrossegar uns 150 metres el turisme per tal de desencastar-lo. El SEM va evacuar el ferit al Trueta.