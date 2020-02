«Estic a favor del dret de protesta, la UdG és el refugi de les idees»

La feina de rector ha resultat tal com esperava?

Havia sigut sis anys director de l'Escola Politècnica, he estat en diversos càrrecs de gestió, vaig ser vicerector... Ja sabia on em posava. És una feina apassionant, de molta responsabilitat i que vol molta dedicació. Però n'estic molt content.

Dona tranquil·litat treballar en un rectorat que en el seu dia va ser beneït per un capellà?

Eeeeh... això va ser una qüestió personal d'un membre de l'equip de govern, jo no tinc res a dir-hi.

Ja, però en teoria la universitat és laica, no sembla normal que els seus edificis siguin beneïts per una religió.

És una qüestió personal d'aquella persona.

Però el rectorat és de tothom.

No crec que això tingui a veure amb el motiu d'aquesta entrevista. No opinaré d'aquest tema.

Doncs li pregunto què és i què ha de ser la UdG, que és el tema de la seva xerrada.

Només hem de pensar què ha significat la UdG per a les comarques gironines i altres de properes, els milers d'estudiants que es graduen cada any, els 1.200 voluntaris de la universitat que cada any fan activitats socials, les 36 càtedres en viles i pobles, els més de 17 milions ingressats l'any passat en projectes de recerca i innovació... És tot això, i la manera com tot això afecta el país, en l'àmbit cultural i econòmic. Si hem aconseguit tot això, hem d'aconseguir una veritable regió del coneixement. Amb les estructures necessàries per captar finançament europeu i per revertir cap a una millora del territori.

I està en el rànquing de les universitats més sostenibles...

Fa molts anys que treballem en aquest sentit, des dels anys 90. La feina de molts anys i molta gent es reflecteix en el rànquing Green Metric d'universitats sostenibles, que ens col·loca en la 47a posició europea, la novena a Espanya i la segona de Catalunya. Sempre hem tingut una política sostenibe molt ferma.

Quina és la situació financera de la UdG?

La UdG té el pressupost aprovat, a priori això és bo.

Ja és més del que ha aconseguit el Govern català.

El Govern català, que és el nostre principal finançador, no té pressupost des de 2017. Això vol dir que hi ha moltes partides, que afecten nòmines de personal, que nosaltres no podem pressupostar, o, més ben dit, que les pressupostem però les rebem de forma extraordinària. Cal molta enginyeria financera per arribar a final d'any de forma correcta. Si el Govern català aconsegueix un pressupost, podrem posar aquest comptador de finançament a 2020, però amb els diners que arribaran no n'hi haurà prou per compensar les retallades que hem patit els anys passats. Els diners que arribin no representaran un major finançament per a la universitat, sinó que es destinaran a nòmines i a rebaixa de taxes universitàries. Però no serà un major ingrés per a la UdG.

La situació política catalana afecta les universitats?

I tant, la política ho afecta tot. Les universitats catalanes hem fet moltes declaracions i notes de premsa denunciant la situació de precarietat. No tenim diners suficients per mantenir les infraestructures ni per dur a terme el relleu generacional que convé.

Són massa cares les matrícules universitàries a Catalunya?

Si comparem amb la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la resposta és claríssima: sí. Les matrícules catalanes són les més cares d'Espanya. Amb la rebaixa del 30% ens posarem en una situació una mica més equilibrada, però tot i així serà cara. A la UdG hem iniciat el programa de beca-salari per a estudiants amb situacions econòmiques molt adverses, de manera que cobren un sou mensual de 600 euros, a banda de les beques de l'Estat i la Generalitat. Tot i així, moltes famílies paguen preus més alts dels que pagarien en una altra autonomia.

A Catalunya hi ha gent que no estudia a la universitat perquè no té prou diners?

Hi ha beques i ajuts. Però està clar que si tu no tens els recursos necessaris per adquirir un producte, l'ensenyament en aquest cas, et costarà adquirir-lo. Com en moltes coses, si no es genera la riquesa necessària o no s'incrementen els sous, posa en risc que els estudiants accedeixin a la universitat. Les últimes beques-salari les van aconseguir un 10% dels candidats que s'hi van presentar, cosa que dona una idea de la quantitat de gent que està en una situació complicada. Aquesta és una situació de país.

Aquesta setmana, l'Audiència ha absolt els acusats dels aldarulls a la UdG.

Ho celebro. Ja quan es va iniciar el judici, la UdG va renunciar a reclamar danys i perjudicis. A més, vam acompanyar els encausats, fins i tot jo vaig ser testimoni. Tant de bo aquesta situació no s'hagués donat mai.

Era justa aquella protesta contra les retallades?

La protesta reivindicava un millor finançament per a les universitats. Totes les protestes són justes. No es pot criminalitzar les protestes, són una reacció democràtica a situacions de conflicte. Si les universitats estàvem reclamant un finançament, és normal que la gent es manifesti per expressar la seva opinió. Si mirem els esdeveniments des d'aleshores, els hauríem de donar en part la raó, miri com s'ha allargat la manca d'un finançament apropiat.

Parlant de protestes, la UdG no s'hauria d'haver mostrat més neutral en el tema del procés?

La UdG s'ha posicionat sempre en la defensa dels drets i les llibertats individuals i col·lectives. Hi ha un acord del claustre, que es va posicionar en aquest sentit, i a més la comunitat universitària va prendre uns determinats posicionaments. No crec que el que està passant al país sigui una defensa correcta dels drets i les llibertats, i jo estic sempre a favor de les llibertats d'expressió, d'opinió i de manifestació i protesta, en qualsevol direcció i sentit. La UdG és el refugi de les idees.

Vostè és independentista?

Aquesta pregunta no la respondré, perquè l'entrevista és com a rector i el meu posicionament polític és irrellevant.

Afecta la imatge de la UdG el conflicte de la Facultat de Turisme, a qui el Patronat de Turisme reclama la devolució d'uns diners pagats per uns treballs que no es van lliurar correctament?

Hi va haver dos encàrrecs, dels quals ara se'ns reclama que enviem l'informe complet, i ho farem. El Patronat considera que no era suficient el que se'ls va lliurar en el seu moment. O sigui que la UdG ha fet la seva feina. Ara bé, és obvi que quan surt el teu nom en una situació complexa, pot afectar, perquè sembla que hagis fet les coses malament. Jo aquí defenso la UdG, que crec que ha fet les coses bé.

No sona gaire bé, que el degà de la Facultat de Turisme sigui membre del consell d'administració del Patronat si el Patronat adjudica treballs a Turisme.

No, perquè ell mai no ha votat cap adjudicació de treball a la UdG. Simplement, el Patronat demana que al seu consell hi hagi el degà de la Facultat de Turisme.

Si pogués tirar enrere i fos el rector, s'embarcaria en la creació del Parc Tecnològic?

I tant.

Doncs què ha passat?

Hi havia uns diners que venien de convocatòries del Ministeri, per fomentar la creació de parcs científics. Gràcies a això la UdG té un Parc Científic de 40.000 metres quadrats, amb més de 100 empreses i 1.600 treballadors. Això aporta riquesa i innovació al territori. I el Parc té un superàvit d'uns 600.000 euros.

Doncs què ha passat?

Que va venir una crisi que ha afectat moltes administracions, entre elles la UdG i la Generalitat, fins que es va veure que el deute no es podia assumir. Això ens va dur al concurs de creditors. Quan no pagues els deutes, et poden passar coses. A la UdG li ha passat això, i ens trobem en una situació no volguda. Que no s'hauria d'haver donat mai, però es va donar. Estar quatre anys en concurs de creditors ha fet que el Parc no es pogués expandir amb nous projectes, i ha comportat que la UdG perdi patrimoni. De moment ja hi ha dos edificis que han sigut adjudicats a tercers.

Quin és el futur del Parc?

Espero que puguem negociar la reversió a la UdG de la resta d'actius, si pot ser de forma gratuïta. En això estem treballant. I a partir d'aquí, normalitzar la situació.

Per contractes polèmics, el que el nou equip directiu de la UdG va adjudicar a la mateixa empresa de comunicació que els va assessorar en la campanya. No sembla gaire ètic.

No hi ha res a amagar. Hi havia un concurs públic, i la comissió externa d'avaluació, sense cap membre de l'equip de govern, i s'hi van presentar dues empreses. Una d'elles va guanyar, però és que l'altra també treballava per a la UdG. No es pot excloure una empresa pel fet que hagi treballat amb alguna persona de la UdG. Això sí que seria una irregularitat.

Es du a terme suficient investigació, per part dels docents?

L'any 2019 vam ingressar 17 milions d'euros en projectes de recerca. És un 17% del nostre pressupost, i això ho van ingressar els investigadors. Sempre es pot fer més, però hem de pensar com estava la UdG anys enrere i com està ara. Hem fet un esforç molt important en investigació. Del que es tracta és de tenir els instruments per fer fàcil l'activitat dels investigadors. Disset milions és una bona quantitat, però voldríem ingressar molt més. Al final, tot això és riquesa que va al territori i a la societat. La UdG ha creat una vintena d'empreses de base tecnològica. Algunes s'han venut, ara en tenim vuit.

Cap on han d'anar les universitats?

Hem d'innovar. Les competències dels estudiants han canviat. Ara saben accedir a la informació, i potser encara fem les classes excessivament memorístiques, quan la informació avui està a l'abast de la mà, en un dispositiu mòbil. L'important és saber accedir, manegar i filtrar la informació, més que memoritzar. Cal formar els estudiants en competències, no tant en coneixement. És a dir, han de tenir accés al coneixement per poder desenvolupar competències. Això els permetrà adaptar-se a entorns canviants.