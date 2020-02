Primera rua presidida per dues Reines Carnestoltes a Pals

El Carnestoltes de Pals va arrencar ahir amb una passejada del Bruel dels Timbalers pels carrers del municipi. Tot seguit va transcórrer la Rua de la Disbauxa, que per primer any va comptar amb la sonorització d'altaveus de Ràdio Capital al carrer Enginyer Algarra. La rua d'enguany, com a novetat, va ser presidida per dues Reines Carnestoltes i va acabar amb un sopar popular i ball amb Costa Brava DJs i DJ Kharloss Selektah.Diumenge al matí tindrà lloc la XVII trobada de plaques de cava i per finalitzar la jornada, a partir de les 17.00h, tindrà lloc el ball de carnaval familiar al pavelló poliesportiu amb Dj Toni Cors-Fanson Music