Advocats gironins proposen presentar telemàticament les sol·licituds d'estrangeria

Els advocats gironins proposen que l'Estat permeti presentar per via telemàtica les sol·licituds a l'Oficina d'Estrangeria davant el col·lapse que viu el servei. Segons critica la plataforma Girona Acull, aconseguir cita prèvia és pràcticament una quimera i això suposa que es vulnerin els drets dels nouvinguts (com ara no poder tramitar permisos d'arrelament o córrer el risc que els expulsin). El representant dels advocats, Jordi Espelt, explica que el sistema telemàtic ja s'ha implantat en altres llocs, com ara València i Madrid, i que es tracta d'una mesura "àgil" que permetria afrontar la càrrega de feina i la manca de personal que té l'oficina. Des de la plataforma recelen, però, que no acabi traduint-se en "haver de pagar per un dret".



La situació de col·lapse que viu l'Oficina d'Estrangeria de Girona, en part perquè no hi ha prou personal, s'ha agreujat aquestes últimes setmanes. Tant, que només s'hi atenen cites prèvies. El problema, però, és que aconseguir-ne és gairebé impossible. El portaveu de Girona Acull, Karim Sabni, ho denunciava fa uns dies a twitter.



"Avui he provat cent vegades d'agafar cita prèvia per un procediment d'arrelament social; porto dues setmanes intentant-ho cada dia, més de 50 vegades, i sempre rebo la mateixa resposta", va escriure Sabni a la xarxa social. La piulada s'acompanyava d'una fotografia de la web de l'oficina on es podia llegir: 'En aquests moments no hi ha cites disponibles'.





Obro fil: Avui he provat 100 vegades, agafar una cita prèvia per un procediment d'arrelament social, a la @SubGobGirona, i porto dos setmanes provant cada dia, mes de 50 vegades, i sempre amb la mateixa resposta, ???? #sincitasnohayderechos pic.twitter.com/IXKtaL0XXI — Karim Sabni (@KSABNI) February 3, 2020

Presentació telemàtica

"Por que sigui un negoci"

El portaveu de la plataforma critica que això es tradueix en "limitar l'accés a drets bàsics" que té la població immigrant. Com ara tramitar permisos de residència, d'arrelament o de reagrupament. I que fins i tot, com que si no es té cita prèvia els documents caduquen, hi ha gent que corre el risc que els expulsin perquè es troben en situació irregular. "Sense cites no hi ha drets", critica Sabni, resumint la situació.Davant el col·lapse que viu l'oficina, des dels Col·legis d'Advocats de Girona i Figueres han demanat a la Subdelegació que es permeti presentar sol·licituds via telemàtica. L'advocat responsable de la Comissió de Drets Humans i Estrangeria del col·legi, Jordi Espelt, explica que la problemàtica va a més cada dia que passa. I que les mancances de personal s'agreujaran, perquè aquesta setmana l'oficina es quedarà amb sis treballadors menys, i d'aquí a poc se'n jubilaran uns altres tres.La proposta dels advocats passa perquè es puguin presentar telemàticament les sol·licituds inicials. "Això, d'entrada, ja permetria que els ciutadans tinguessin un document vàlid que els permetés justificar que la seva petició s'està tramitant; cosa molt important per evitar expulsions", concreta Espelt.A partir d'aquí, des de la Subdelegació s'hauria de donar cita –aquest cop, presencial- per validar la documentació, segellar-la i engegar el procés per resoldre la sol·licitud. "Això, de retruc, també permetria saber exactament quin és el volum de feina que té l'Oficina d'Estrangeria, i poder reclamar més personal per donar-li sortida", concreta l'advocat. "Perquè actualment, allò que ho mesura són les cites prèvies, i no les peticions", hi afegeix.Espelt explica que, de fet, aquest sistema ja s'ha implantat en altres punts de l'Estat –com ara València i Madrid- i que "funciona molt bé". "A València, per exemple, la millora ha estat radical, perquè ara ja es donen cites amb una setmana d'antelació i s'ha entrat tot el volum de sol·licituds que portaven temps aturades".El representant del Col·legi d'Advocats de Girona explica que, d'entrada, la Subdelegació ha vist amb bons ulls la proposta. I que en els propers dies tenen una nova reunió per parlar-ne.Des de la plataforma Girona Acull, però, d'entrada en recelen. "No ho acabem de veure, perquè això vol dir que professionalitzes un dret i el fas pagar", diu Karim Sabni. "No és just que la gent hagi de pagar un advocat per tenir cita", hi afegeix. El portaveu de l'entitat també es pregunta: "Ens hi trobaríem, a Hisenda, que ens fessin pagar per tenir cita a l'hora de presentar la declaració? Doncs per què aquí sí?"Els advocats gironins expliquen, però, que això no té per què ser així. Tot i que d'entrada sí que se n'encarregarien ells, i presentarien les sol·licituds via telemàtica, Jordi Espelt explica que la voluntat és que el sistema sigui "àgil i gratuït", i que es pugui obrir també a ONG, a entitats i, fins i tot, "als mateixos interessats perquè ho facin individualment"."Sobretot, allò que volem és desencallar la situació, i donar resposta a les sol·licituds que s'acumulen, i que comporten que hi hagi persones que perden drets o a qui se'ls pot expulsar per estança irregular", conclou.