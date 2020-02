L'Estat admet que l'Oficina d'Estrangeria de Girona està saturada i subratlla que "està pendent d'una reestructuració de la plantilla en benefici de l'eficiència del servei". Precisament, la manca de personal és una de les causes que ha contribuït a col·lapsar-la. La Subdelegació explica que en paral·lel a la "possibilitat" de demanar cita prèvia per via telemàtica –una petició que li ha fet arribar el Col·legi d'Advocats- també s'està estudiant "deslocalitzar" tràmits no presencials, fent que es puguin atendre des d'altres oficines, "i d'aquesta manera alliberar càrrega de treball de Girona". Durant l'any passat, l'Oficina d'Estrangeria va emetre 17.814 expedients (un 16% més que al 2018) i de mitjana va donar 1.200 cites mensuals.

La Subdelegació de Girona ha tret xifres per demostrar que l'Oficina d'Estrangeria és una de les que més càrrega té de tot el territori estatal. Durant l'any passat, el servei va emetre 17.814 expedients. Són un 16% més si es posen en relació amb el 2018, i fins a un 23% si la comparació es remunta dos anys enrere (perquè durant el 2017, se'n van emetre 14.482).

"Són dades que cal avaluar amb la consideració que la província de Girona és, amb més de 140.000 persones estrangeres, una de les que té un major percentatge d'immigració a l'Estat", subratlla la Subdelegació. Per això, i davant la situació de col·lapse que viu el servei –en part, per la fuga de personal- des de la Subdelegació ja s'ha tirat endavant "una línia de treball per introduir millores".

Entre d'altres, es reorganitzarà l'equip i, com han demanat els advocats, també es valora la "possibilitat" de demanar cita prèvia per via telemàtica per fer alguns tràmits.

"Actualment es poden tramitar per Internet –a través del lloc web del Ministeri de l'Interior- gestions referides al reagrupament familiar, la renovació de permisos, la residència de llarga durada i la residència permanent", explica la Subdelegació en un comunicat. "I es troba en estudi la possibilitat de deslocalitzar alguns processos no presencials, perquè es puguin atendre a través d'altres administracions d'estrangeria i, d'aquesta manera, alliberar la càrrega de treball de Girona", hi afegeix.

"Multitud de tasques"



En paral·lel, també s'ha allargat l'horari de l'Oficina d'Estrangeria de Girona, i s'han "guanyat hores de jornada a la tarda" que es destinen a revisar documents i expedients. La Subdelegació subratlla que el servei, que "assumeix també un número de sol·licituds sense cita prèvia i gestiona al mateix temps un paquet d'expedients compartits amb la Generalitat", atén al mateix temps "multitud de tasques, procediments i expedients que agrupen qüestions referides a targetes de familiars de persones residents a la Unió Europea, arrelament, renovacions, menors, resolució de recursos, expedients d'expulsió o intents de repatriació, entre d'altres".

I de nou, la Subdelegació de Girona es remet a les estadístiques per exemplificar-ne la càrrega de feina. Durant els darrers mesos –precisa- l'Oficina d'Estrangeria "havia arribat a donar una mitjana d'entre 110 i 120 números d'informació i més de 1.200 cites mensuals".