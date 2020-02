Els Mossos detenen el porter d'un pub de Figueres per la mort d'un home

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al vespre el porter d'un pub de Figueres per la seva presumpta relació amb la mort d'un home amb qui es va enfrontar la nit de dissabte a la porta del local, després que la víctima suposadament li tirés un got a la cara quan no el va deixar entrar perquè anava begut. Els fets van tenir lloc al carrer Manuel de Falla de la capital empordanesa al voltant de les quatre de la matinada. L'home va quedar inconscient, i unes hores després va morir a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Segons els testimonis de l'incident i fonts de la investigació consultades, la víctima s'hauria enfadat amb el detingut perquè aquest no el deixava entrar al local pel seu estat d'embriaguesa, i per això se li va llençar a sobre amb un got de vidre trencat. El porter es va defensar de l'atac i en un moment de l'enfrontament, segons les mateixes fonts, hauria donat un cop de puny tan fort a la víctima que el va fer caure a terra. L'home colpejat va quedar inconscient i estès a terra a fora de l'establiment d'oci nocturn. En la baralla no hi va haver armes involucrades.



Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona es van fer càrrec de les indagacions per aclarir les circumstàncies de la mort i l'autoria dels fets. El cos policial va creure en tot moment que es tractava d'un homicidi per imprudència i ja tenien identificat el presumpte culpable.

A instàncies dels Mossos, el sospitós es va presentar ahir a la tarda amb el seu advocat a comissaria i després d'acollir-se al dret a no declarar va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent. Se'n va fer càrrec del cas el jutjat d'Instrucció número 2 de Figueres, en funcions de guàrdia.

En el curs de la investigació policial, que es va resoldre durant el dia d'ahir, el regidor de Seguretat i vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, va lamentar el «desgraciat» fet i va declarar que «tot» semblava «indicar» que es tractava d'«un accident que podria haver passat en el millor local del món».



La seguretat a Figueres

Des de l'Ajuntament de Figueres van assegurar que estan «fent el màxim possible» per garantir la seguretat a les zones d'oci nocturn i que la Guàrdia Urbana fa controls «pràcticament cada setmana» a la plaça del Sol, lloc on van ocórrer els fets. Casellas va defensar l'actuació policial municipal i no es replanteja augmentar-la. «Estem tenint presència policial constant, crec que la intervenció dels municipals és impecable», va valorar el vicealcalde.