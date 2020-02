Salt, Banyoles i Girona, entre els municipis que guanyaran més població

Les comarques gironines seguiran guanyant habitants al llarg de la propera dècada; amb un creixement basat sobretot en els moviments migratoris i que es concentrarà, sobretot, en les grans ciutats. Aquestes son les previsions que va fer ahir públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents al període 2018-2033. Per a fer el càlcul, l'entitat ha tingut en compte aspectes com les taxes de fecunditat, el gènere i les franges d'edat de la població.

Els càlculs de l'Idescat indiquen que les comarques gironines tindran 829.998 habitants l'any 2033, el que suposarà un 8,9% més dels que hi havia l'any 2018. Bona part d'aquest creixement vindrà per l'arribada de nouvinguts: mentre que es preveu que la demarcació sumi 10.222 nous habitants gràcies al creixement natural de la població (és a dir, la relació entre naixements i defuncions), el creixement migratori representarà un increment de 45.580 persones; és a dir, gairebé quatre vegades més. Tot plegat, doncs, fa preveure que les comarques gironines guanyaran gairebé 70.000 residents des de 2018 fins el 2033.

Aquest creixement es concentrarà, sobretot, en les grans àrees urbanes. Dels 221 municipis que té la demarcació, n'hi ha 59 que, segons la projecció de l'Idescat, perdran població; mentre que els 162 restants en guanyaran. Les dades preveuen que els principals municipis gironins -és a dir, els que tenen més de 10.000 habitants- guanyaran pes demogràfic, mentre que la majoria dels que preveuen perdre població son petits municipis, en molt casos de menys de mil habitants.

D'aquesta manera, es preveu que la capital, Girona, incrementi en un 12,68% el nombre de veïns, tot arribant a superar els 113.000; mentre que Figueres creixerà un 9,53% i arribarà als 50.835. De la resta de grans ciutats, destaca el cas de Salt, on està previst que la població augmenti el doble que la mitjana (un 16,55%, fet que situaria el municipi en 35.689 residents. També es preveuen creixements per sobre la mitjana a Lloret de Mar (on se situarà en un 9,08%, de manera que la localitat costanera superarà els 40.000 veïns), Olot (gairebé un 12%), Castell-Platja d'Aro (11,58%), Cassà de la Selva (16,41%), Calonge (14,32%), Banyoles (13,29%), la Bisbal (9,81%), Santa Coloma de Farners (16%) i Torroella de Montgrí (10%). L'Idescat també augura increments, tot i que més discrets, a Blanes (5,88%), Sant Feliu de Guíxols (7,93%), Palafrugell (7,23%), Palamós (7,66%), i Ripoll (3,82%).