«Slacklines», equilibris i malabars acosten el món del circ a petits i grans

Centenars de nens i nenes, joves i no tan joves, van endinsar-se ahir en el món del circ practicant disciplines tan espectaculars com la dansa aèria, l' slackline o el malabarisme. L'Associació Cultural d'Equilibrisme i Malabars, juntament amb Contaminando Sonrisas, van organitzar al parc Central la tercera Trobada de Malabaristes, Equilibristes i Artistes de Circ de Girona, una jornada amb l'objectiu de «reivindicar un cop més els carrers i les places de la nostra ciutat com a lloc de connexió, transformació i aprenentatge tant per als artistes com per a la ciutat fent visible el circ social, local i popular», tal com van explicar els organitzadors.

L'esdeveniment va comptar durant tot el dia amb exhibicions d'equilibris i malabars de tot tipus, mentre els visitants podien practicar-los per primera vegada amb els materials habilitats al parc. Per aquells qui volien una experiència més completa, la trobada també oferia tres tallers oberts i gratuïts per a tots els nivells.

Al matí, moltes famílies van apuntar-se amb els més petits a aprendre a volar al taller d'iniciació a l'acroioga. Al migdia va ser el torn dels malabars amb el taller de dapostar, una disciplina en què es fa girar un drap, on els seus responsables van explicar les bases i trucs més complicats. Al principi de la tarda va començar el taller d'expressió corporal. El Sound System dels DJs de Camp a Través va ambientar el parc durant tot el dia amb una música reggae que, amb la col·laboració del bon temps, calmava la ment per concentrar-se en el circ o gaudir d'una beguda freda o una pizza a la barra.

Com a novetat aquest any, la zona slackline, equipada amb tota la varietat possible de cintes per caminar i saltar entre arbre i arbre, va comptar amb uns convidats molt especials: els atletes que participaran en competicions nacionals i internacionals d'aquesta disciplina van fer una demostració d'equilibri sobre la línia i van mostrar totes les seves possibilitats.

Amb la caiguda de la nit, la jornada va concloure amb sessió de malabars de foc per acabar amb l'ambient ben escalfat.