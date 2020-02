Un terç de les trucades que rep el 112 són per temes de seguretat

Les trucades al telèfon d'emergències 112 no paren de créixer. Es tracta d'una tendència que ja s'ha anat produint en els últims anys i el 2019 no ha estat l'excepció. A la província de Girona -no es comptabilitza la comarca de la Cerdanya- es van generar 150.691 telefonades.

Una dada destacada és que prop d'un terç de les consultes realitzades pels ciutadans a aquest servei van ser per motius de seguretat. En total, el CAT112 va rebre 50.388 trucades per aquest motiu, cosa que representa el 33,4% del total. L'any anterior, la xifra havia estat menor (47.337).

La segona demanda dels usuaris del telèfon d'emergències és l'assistència sanitària, que va generar 46.958 trucades. En canvi, per motius de trànsit es van realitzar 26.330 trucades (17,5%) i per incendis, 6.458.

Les dades que ha fet públiques el CAT112 mostren que els operadors va atendre l'any passat 3.083.047 demandes. Del total de trucades rebudes l'any 2019, 1.862.199 van ser operatives, és a dir, generades per una emergència i que van requerir que s'activés algun tipus de recurs operatiu.

L'estiu va ser l'època de l'any en què es van rebre més requeriments. Concretament, el mes que es va atendre un major nombre de trucades va ser el juliol (193.205 trucades), seguit de l'agost (183.445) i el juny (176.177).



Calor i perill d'incendis

Hi ha dos episodis de l'any passat que van marcar el servei del telèfon d'emergències CAT112 i van suposar el rècord de serveis. El primer va ser entre els dies 27 i 30 de juny, durant el qual es van registrar 45.453 telefonades a tot Catalunya. En aquell moment, Girona i la resta de Catalunya es trobaven en plena onada de calor; una situació que va desembocar en un risc d'incendi molt elevat en parcs naturals i boscos. Això va obligar a activar els diversos plans de protecció civil per onada de calor i incendis.

L'altre pic de trucades va ser durant la revetlla de Sant Joan: de la tarda del 23 de juny fins a mig matí del 24. Aquells dos dies es van generar 25.477 demandes al 112. L'incendi en una indústria química de Tarragona va ser el tercer pic del servei de l'any, amb 12.074 trucades.



Alt Empordà i Gironès

A la província de Girona, el total de trucades generades l'any passat va ascendir fins a 150.691; bona part de les quals procedien de les comarques amb les ciutats més poblades. En primer lloc hi ha el Gironès, des d'on es van fer 40.050 telefonades, un 7,7% més que l'any anterior (37.718). En aquest cas, la major part van ser per motius de seguretat (15.797). Més de la meitat del total de demandes fetes des del Gironès es van generar des de la ciutat de Girona (22.430).

L'Alt Empordà va ser la segona zona amb més avisos (34.617). Aquí, com passa amb el Gironès, la major part van ser per motius de seguretat (11.510). La ciutat de Figueres va generar la majoria de peticions (11.044).

La comarca de la Selva se situa a prop, amb 34.204 trucades. Més de la meitat es van fer des de Lloret de Mar (8.611) i Blanes (8.607).

En l'extrem oposat hi ha un cas curiós: la comarca des d'on es van fer menys trucades el 2019, el Pla de l'Estany, és en canvi on va créixer més la demanda. Durant el 2019 van augmentar un 12,8% les telefonades i se'n van registrar 3.883. La major part van ser per demanar assistència sanitària (1.234).

La Garrotxa (7.219) i el Ripollès (4.191), en ser zones menys poblades, registren menys requeriments al 112. En ambdues comarques, la major part de trucades es van produir per demanar assistència sanitària i, en segon terme, per seguretat.